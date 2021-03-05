Güneşli hava korona virüsü unutturdu
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Güneşli hava korona virüsü unutturdu

05.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:44

Güneşli hava korona virüsü unutturdu Tokat'ta, sıcak havayı fırsat bilerek parkları dolduran vatandaşlar korona virüs önlemlerini unuttu.

Güneşli hava korona virüsü unutturdu

TOKAT - Tokat'ta, sıcak havayı fırsat bilerek parkları dolduran vatandaşlar korona virüs önlemlerini unuttu.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre vaka sayısı 100 binde 166,50 olarak tespit edilen Tokat, çok yüksek riskli iller arasında yer aldı. Korona virüs salgınının artış gösterdiği kent merkezinde vatandaşlar kendilerini park ve bahçelere attı. Yeşilırmak kenarında güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar çimlerin üzerinde oturdu. Arkadaş, aile ve komşuları ile parka gelen vatandaşlar korona virüs önlemlerini unuttu. Çocuklarını parklara getiren aileler de yoğunluk oluşturdu. Çocukları evlerde tutamadıklarını belirten vatandaşlar tehlikeli bir dönemde olunmasına rağmen çaresizlik yaşadıklarını kaydetti. Parklarda yaya devriye görevi yapan bekçiler sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal edenleri uyardı.

Güneşli hava korona virüsü unutturdu
Güneşli hava korona virüsü unutturdu
Güneşli hava korona virüsü unutturdu
Güneşli hava korona virüsü unutturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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