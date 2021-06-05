Güneşlenirken cankurtaran kulübesi üzerine devrildi
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Güneşlenirken cankurtaran kulübesi üzerine devrildi

Güneşlenirken cankurtaran kulübesi üzerine devrildi
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, plajda güneşlenen Seyfi Sivri'nin (67) üzerine, rüzgar nedeniyle cankurtaran kulübesi devrildi.

ANTALYA'da, plajda güneşlenen Seyfi Sivri'nin (67) üzerine, rüzgar nedeniyle cankurtaran kulübesi devrildi. Yaralanan Sivri, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesinde falezler üzerine kurulan Erenkuş Plajı'nda meydana geldi. Güneşlenen Seyfi Sivri'nin üzerine, rüzgarda devrilen ahşap cankurtaran kulübesi düştü. Yaralanan Sivri, cankurtaranlar tarafından kulübenin altından çıkarıldı. Deniz polisince bota alınan Sivri, Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü. Burada bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sivri'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.


Güneşlenirken cankurtaran kulübesi üzerine devrildi
Güneşlenirken cankurtaran kulübesi üzerine devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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