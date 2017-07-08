Güneşle Yenilenen El Dokuması Halılar Dünyaya İhraç Ediliyor

Antalya'da, güneş ışınlarıyla mikroplardan arınması ve renginin açılması için tarlalara serilen el dokuması eski halı ve kilimler dünyaya ihraç ediliyor.



Döşemealtı'nda, Türkiye'nin farklı illerinden, kök boyalarıyla boyanmış, Osmanlı ve Selçuklu motifleri başta olmak üzere çeşit çeşit motifle bezenerek dokunmuş eski halı ve kilimleri toplayan tüccarlar, yaptıkları bir dizi işlemle bu ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor.



Steril havuzlarda yıkanıp temizlenen bu halı ve kilimler, kilometrelerce büyüklükteki tarlalara serilip güneşle mikroplardan arınmaları ve renklerinin yumuşayıp açılması sağlanıyor. Yağmur yağdığında depolara kaldırılan, güneş açtığında tekrar serilen bu halı ve kilimler, iş adamlarının yanı sıra birçok yerli ve yabancı ünlünün evini süslüyor.



Motifleriyle pek çok duyguyu anlatan halı ve kilimlerin güneşlenme süresi 10 gün ile 3 yıl arasında değişiyor. Güneşlenme işleminin ardından kullanıma hazır hale getirilen ürünler, Amerika, Yunanistan, İtalya, Avustralya, İsveç gibi ülkelere ihraç ediliyor.



Bazı yerli ve yabancı turistler de adeta "halı tarlası"na dönen Döşemealtı'nda hem bu ilginç görüntüyü izliyor hem de alışveriş yapıyor.



Halı ticaretiyle uğraşan Halil Börekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde okurken, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu halıcılığa başladığını söyledi.



Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 85 bin metrekarelik tarla satın alarak burada işletme kurduğunu anlatan Börekçi, ilk başlarda binlerce dönüm tarlaya 50-60 bin halı serdiklerini ifade etti.



Dünyanın her tarafından halı ve kilimler getirdiğini belirten Börekçi, "İnsanların evlerinde kullandıktan sonra çöpe atacağı halılardan tutun da antika halılara kadar hepsini satın alıyoruz. Ayrıca yeni halılar da imal ettiriyoruz. Avrupa'daki ve yurt dışındaki müşterilerimizin istediği, renk, desen ve ölçülerde halılar dokutturuyoruz." diye konuştu.



Börekçi, şunları kaydetti:



"Çöpe atılacak halıyı steril havuzlara koyup yıkıyor, içindeki mikropları ve yabancı maddeleri güneş ışığının etkisiyle arındırıyoruz. Organik yün ve boya kalıyor, yabancı maddeler tamamen yok ediliyor. Tüylerini traş edip 10 gün ile 3 yıl arasında güneşletilen halıları Amerika, Yunanistan, İtalya, Avustralya, İsveç gibi ülkelere ihraç ediyoruz."



Börekçi'nin eşi Zeynep Börekçi de Türkiye'deki birçok ünlünün yanı sıra yabancı ünlülere de halı ve kilim sattıklarını söyledi.



Amerika Büyükelçiliğinden de talep geldiğini belirten Börekçi, "Makine halılarında sentetik malzeme kullanıldığı için alerjiye neden oluyor. Doğal yün halılar tercih edilmeli. İnsanlar halılarını kullandıktan sonra çöpe atıyorlar, oysa eskimiş halıları biz tekrar halı olarak sunabiliyoruz ya da parçalara bölüp, çanta, hediyelik eşya, yastık yapıyoruz." dedi.