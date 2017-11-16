Güneşle Gelen Güç" Ekonomiye Can Verecek

Erzincan'da, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) 2017 yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında uygulanması planlanan ve güneş enerjisinden elektrik üretilerek bölgeye yatırımcı çekilmesi amaçlanan "Güneşle Gelen Güç" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.





KUDAKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Erzincan'da güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik olarak tasarlanan proje kapsamında destek sözleşmesinin Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hayati Gürkan ve KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen arasında imzalandığı belirtildi.





Açıklamada, Türkiye'nin ve Erzincan'ın sahip olduğu güneş enerjisi potansiyelinin etkin şekilde değerlendirmesine katkı sağlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda iyi uygulama örneği oluşturulması, karbondioksit emisyon değerlerinin azaltılması, enerji ihtiyacının çevreye zarar vermeyen teknolojilerin kullanılmasıyla karşılanmasına yönelik farkındalığın arttırılması ve Türkiye'nin enerji temininde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlaması ile bölgeye yatırımcı çekilmesi amacıyla Aydoğdu köyündeki 10 parsellik alana güneş enerjisine dayalı üretim tesisi inşa edileceği ifade edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Arslantaş, "Güneşle Gelen Güç" projesinin hedeflerinden birinin Erzincan Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) işleyişine ve devamlılığına katkıda bulunmak olduğunu bildirdi.



Projeyle OSB'yi modern teknolojik imkanlara sahip bir sanayi bölgesi konumuna getirmek istediklerini aktaran Arslantaş, şunları kaydetti:



"Bu projeyle enerji üretiminde doğal kaynaklardan yıllık ortalama 1 milyon 617 bin 611 kilovat enerji üretiminin gerçekleştirilmesi ekonomi için nihai bir kazanım olacak. Proje, bölge halkının doğal yaşam alanlarındaki refahı, sağlığı ve pozitif çevresel etkileri açısından örnek uygulama olacak."



KUDAKA Genel Sekreteri Demirdöğen de projenin, hem gelecekteki yatırımcılar için hem de 23 ilde yatırımın çekilmesi için uygulanan cazibe merkezleri programının cazibesini artırıcı unsur olduğunu vurguladı.



Demirdöğen, Erzincan'ın da içerisinde yer aldığı KUDAKA'nın 2014-2023 bölge planında bölgenin ayırt edici özelliği olarak belirtilen güneş enerji potansiyelinin bu projeyle daha fazla ortaya çıkacağına işaret ederek, "Bu projeyle enerji girdileri düşecek ve bölgede üretilen ham maddenin işlenerek katma değerli ürün haline getirilmesi sağlanacak. Proje, bölgeye işletme ve imalat sanayi yatırımlarının çekilmesine de katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.