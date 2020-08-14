Güneşin zararlı etkilerine karşı kayısı ve havuç önerisi
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Güneşin zararlı etkilerine karşı kayısı ve havuç önerisi

Yaz aylarında güneşin zararlı etkenlerinden korunmak ve kalıcı bronzluğu sağlamak için vücudu beslenme ile desteklemenin mümkün olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı İstanbul Kent Üniversitesi Dr. Öğr.

Güneşin zararlı etkilerine karşı kayısı ve havuç önerisi
14.08.2020 10:20 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:24

Yaz aylarında güneşin zararlı etkenlerinden korunmak ve kalıcı bronzluğu sağlamak için vücudu beslenme ile desteklemenin mümkün olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı İstanbul Kent Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nilhan Atsü, "Beta-karoten içeren A vitaminden zengin olan besinler yani kayısı, havuç cildin güneşe karşı dayanıklılığını artırır. Güneş yanıklarından bir dereceye kadar koruyabilir" dedi.

Cilde uygulanan krem ve bakımların yanı sıra beslenme de güzelliğe katkı sağlıyor. Cilt sağlığı için her besinden yeterli ve dengeli miktarda tüketmek gerekiyor. Dermatoloji kliniklerine başvuranların çoğunluğunu akne problemi yaşayan kişilerin oluşturduğunu belirten İstanbul Kent Üniversitesi akademisyenlerinden Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nilhan Atsü, beslenme ve cilt sağlığı arasındaki ilişki hakkında önemli bilgiler verdi.

"AKNE SORUNU OLANLAR KEÇİ SÜTÜ TERCİH ETMELİ"

Cilt sağlığı için her besinden yeterli ve dengeli miktarda tüketmeli, her renkten yemeliyiz diyen Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nilhan Atsü, "Dermatoloji polikliniğine başvuran hastaların yüzde 1'ini akne şikayetleri oluşturuyor. Derideki sorun görünür olduğu için kişiyi rahatsız ediyor. Akne şikayetinde özellikle glisemik endeksi yüksek yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. Kana karışıp hızlıca kan şekerini yükselten bu yiyecekler, karbonhidratlar, saf şeker akne oluşumunu artırıyor. "Yapılan araştırmalara göre, inek sütünün, hem içeriğindeki Androjen grubu hormonların, hem de tüketimiyle vücutta salgılanan insüline benzer etkili büyüme hormonunun aknede iltihaplı eleman oluşuma yol açtığı ve artırdığı üzerinde durulmaktadır." Akne problemi olan kişilere inek sütü yerine keçi sütü öneriyoruz. Aknede omega yağ asitlerinden zengin beslenme öneriyoruz, bunlar beyaz etli balıklar, semizotu başta olmak üzere yeşil yapraklı yiyecekler, keten tohumu öneriyoruz" şeklinde konuştu.

"A VİTAMİNDEN ZENGİN GIDALAR TÜKETİN"

Güneşe çıkmadan önce alınacak bazı gıdaların vücudu güneşin zararlı etkilerine karşı koruyacağını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Atsü, "Şu dönem yaz mevsimindeyiz. Gün ışığının yüksek olduğu dönemlerdeyiz. Bu günlerde sarı, turuncu gıdaları tüketmenizi öneriyorum. Bu gıdalar beta-karoten içeren A vitaminden zengin olan besinler yani kayısı, havuç bunlar cildin güneşe karşı dayanıklılığını artırır. Güneş yanıklarından bir dereceye kadar koruyabilir. Mevcut bronzluğu da uzun süre koruyan gıdalar. Bu sadece havuç yiyin, kayısı yiyin anlamına gelmez. Modern güneş koruyucularla belli saat aralığında, tatil öncesi A vitamininden zengin gıdalarla beslenerek cildin güneşe karşı dayanıklılığını artırırız" ifadelerini kullandı.

"KEREVİZ GÜNEŞ LEKELENMELERİNE YOL AÇABİLİR"

Bazı bitkiler güneşle reaksiyona girerek vücutta lekelenmelere yol açacağını anlatan Dermatolog Atsü, "Kişide güneş hassasiyeti oluşabilir. Bunlar arasında en bilineni kereviz ve bergamot. Kişinin bilinen bir cilt rahatsızlığı varsa takip eden dermatoloğu uyaracak. Hele ki vücudunda lekeye eğilim olan kişilerin bu tüketime dikkat etmesi gerekir. Sarı-turuncu A vitamininden zengin gıdalar güneşe karşı cildimizi korur. Güneş yanığından korur. Mevcut bronzluğun korunmasına yardımcı olur. Ancak bu gıdaları alıp ölçüsüz güneşlenin diyemeyiz. Yine de güneşlenirken kremlerle vücudu desteklememiz gerekir" dedi.


Kaynak: DHA

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