Güneşin kentinde buz hokeyi turnuvası

21.10.2019 11:41

Muratpaşa Belediyesi'nin açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park içinde bulunan 450 metrekare genişliğiyle Antalya'nın ilk ve tek doğal buz pisti, ay sonunda düzenlenecek Minikler Ligi Buz Hokeyi Şampiyonası öncesi, 'Minikler Buz Hokeyi Dostluk Turnuvası'na ev sahipliği yaptı.



Muratpaşa Belediyesi'nin iştiraki Falez AŞ'le birlikte hayata geçirdiği Antalya'nın ilk ve tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park içinde bulunan buz pisti, hafta sonu Minikler Buz Hokeyi Dostluk Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. 450 metrekare genişliğe sahip Antalya'nın tek doğal buz pistinde gerçekleşen turnuvada Antalya Akant Koleji ve Eskişehir Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi. Ankara'da 26-27 Ekim'de düzenlenecek Minikler Ligi Buz Hokeyi Şampiyonası öncesi düzenlenen turnuvada minik hokeyciler 4 maç üzerinden karşı karşıya geldi. Antalya'da ilk kez düzenlenen turnuvada maçlar oldukça çekişmeli geçerken turnuvanın sonunda kazanan 'dostluk' oldu.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, turnuvanın sonunda, her iki takımın antrenörlerine plaketlerini takdim ederek Ankara'da yapılacak şampiyonada başarı dileklerini iletti. Teneffüs Park içinde bulunan pistin Antalya'nın tek doğal buz pisti olduğunu ve kentin en büyüğü olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, aynı anda 60 kişiye hizmet verebilen bu tesisle Muratpaşa Belediyesi olarak turnuvalara ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA