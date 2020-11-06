Güneşin Kapıları filmi konusu nedir? Güneşin Kapıları oyuncuları ve Güneşin Kapıları özeti!
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Güneşin Kapıları filmi konusu nedir? Güneşin Kapıları oyuncuları ve Güneşin Kapıları özeti!

06.11.2020 08:30 | Son Güncelleme: 06.11.2020 08:34
Güneşin Kapıları filmi konusu nedir? Güneşin Kapıları oyuncuları ve Güneşin Kapıları özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Güneşin Kapıları filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Güneşin Kapıları konusu, özeti ve Güneşin Kapıları oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Güneşin Kapıları filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Güneşin Kapıları filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Güneşin Kapıları filmini izleyecek olanların merak ettiği Güneşin Kapıları konusu nedir, Güneşin Kapıları oyuncuları kimler ve Güneşin Kapıları özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÜNEŞİN KAPILARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Cezayirli bir gizli ajan, hükemetine ve halkına karşı eylerimleri olan yarı askeri bir suç örgütünü yok etmek zorundadır.

GÜNEŞİN KAPILARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Jean-Marc Minéo

Oyuncular: Zakaria Ramdane, Smaïn, Lorie Pester, Sofia Nouacer, Ahmed Benaissa

Tür: Aksiyon

Yapım Yılı: 2014 (90 dk)

Senaryo: Jean-Marc Minéo

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