Güneşin doğuşunu Mereto dağından izlediler
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Güneşin doğuşunu Mereto dağından izlediler

Güneşin doğuşunu Mereto dağından izlediler
Anadolu Ajansı / Metin Özmen - Haberler | Güncel

Batman'da doğaseverler Mereto Dağı'ndan güneşin doğuşunu izledi.

Batman'da doğaseverler Mereto Dağı'ndan güneşin doğuşunu izledi.

Sason Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin (Sason-Der) düzenlediği etkinliğe katılan doğaseverler gece araçlarla Purşeng Yaylasına gitti.

Buradan Mereto Dağına tırmanan vatandaşlar zirvede güneşin doğuşunu izlemenin keyfini yaşadı.

Etkinliğe katılanlardan Yeşilova Mahallesi Muhtarı Cüneyt Özmen, dağın zirvesinde manzaranın muhteşem olduğunu belirterek, herkese bu manzarayı görmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğretmen Salih Bayındır da dağın zirvesinden bakıldığında manzaranın çok güzel olduğunu söyledi.

Sason-Der Başkanı Muhittin Atalay ise etkinliğe katılan 15 doğasever ile Mereto Dağı'na tırmandıklarını belirterek, bu tür etkinliklerin süreceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen

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