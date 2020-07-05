Güneşin altında 40 derece sıcakta ehliyet imtihanı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, koronavirüs sebebiyle ertelenen sürücü ehliyeti sınavları gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, koronavirüs sebebiyle ertelenen sürücü ehliyeti sınavları gerçekleştirildi.

Sürücü adaylarının direksiyon sınavı heyecanı yaklaşık 40 derece sıcakta güneşin altında yapıldı. Şehitler Camii yanındaki alanda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki gözetmenlerin eşliğinde gerçekleşen sınavda, bir çok sürücü adayı gölgelik bir yer bulamadığı için hem aşırı sıcak hem de sınav heyecanı sebebiyle direksiyon başında ter döktü. Sürücü adayları ile hocalar en azından direksiyon sınavlarının yapıldığı günlerde bu bölgede bir tente ile gölgelik alan oluşturulması için yetkililerden destek istedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA