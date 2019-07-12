'Güneşin altın yumurtası'nın festivalini kutlayacağız

AK Partili gençler, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ettiler.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen ziyarette ilk konuşmayı AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın yaptı. Özlenen Kayısı Fuarı ve Festivalinin Malatya'ya tekrar kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.

Akın: Güzel programlar yapılmış

Heyecanla fuarı beklediklerini belirten Akın, "Bu haftadan sonra fuar ve festival havasına giriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz güzel programlar yapmış, bir birinden ünlü sanatçılar müzik ziyafeti verecek. Bizler de fuara ve kayısıya daha fazla nasıl katkı sağlarız düşüncesiyle sizleri ziyaret etmek istedik. Bu yoğun tempoda bizlere vakit ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz" dedi.

Biter: Fuar Malatya için çok önemli

İl Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Biter'de yaptığı konuşmada, Kayısı Fuarının çok canlı geçeceğine inandığını belirterek, "Bize zaman ayırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a şükranlarımı sunuyorum. AK Gençlik olarak burada tanıtım ve sosyal medya olarak fuara katkı sağlayacağız. Biliyoruz ki, bu fuar Malatya için çok önemli. Hem ekonomik hem de sosyal yönden. Elimizden gelen katkıyı sağlayacağız" dedi.

Koca: AK Partili gençler her zaman Büyükşehir Belediyesinin yanındadır

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, önceden planlanmamış olan başka bir program nedeniyle geciktiğini belirterek, AK Parti gençlerinin her zaman Büyükşehir Belediyesinin yanında olduklarını, onlara güvendiklerini söyledi.

Koca, düzenlenecek Kayısı Fuarı ve Festivali ile ilgili olarak istişarelerde bulunduklarını bugün de AK Parti Gençlerini ağırlamasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.

Gürkan: Gençlerin desteğini görmek motive ediyor, gururlandırıyor

AK Partili gençleri Büyükşehir Belediyesinde ağırlamaktan onur duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, gençliğin güzel ülkemizin teminatı olduğunu söyledi.

Gençlerin memleket meselelerine duyarlı olmasının gelecek adına çok önemli bir kazanç olduğunu belirten Başkan Gürkan, "Uzun zamandan beri düzenlenmeyen Malatya Fuarının yeniden düzenlenmesine katkı sağlamak için, üzerinize düşeni yapmak için buradasınız. Sizlerin desteğini görmek bizleri ayrıca motive ediyor, gururlandırıyor. Fuar ve festivaller aynı zamanda birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı, kardeşliklerin pekiştiği özel günlerdir. Fuar ve festivalimizi bayram gibi kutlayacağız.

Malatya kadim bir medeniyetin üzerindedir. İnsanlık medeniyetinin başladığı yerin adıdır Malatya. Anayurdu Anayurt yapan destan şehirdir Malatya. Faslı'lar Malatya'mızı ziyaret edip, kayısımızı tattıktan sonra kayısımız ile ilgili olarak şöyle bir tarif yapıyorlar: Güneşin Yumurtası. Evet bizler de Güneşin Altın Yumurtasının Festivalini kutlayacağız.

16 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Fener Alayı ve Kortej Yürüyüşünü gerçekleştireceğiz. Kortej Yürüyüşümüzü onbinlerle birlikte büyük bir coşku içerisinde yapacağız. Böylece Malatya'ya ve tüm Türkiye'ye bir ve beraber olduğumuzu göstereceğiz.

Sizler de bu etkinliklerin misafiri değil, ev sahiplerisiniz. İlimize gelecek olanları hep birlikte güzel bir şekilde ağırlayacak ve geri göndereceğiz. 17 Temmuz Çarşamba günü de Fuar ve Festivalimizin açılışını yine tüm Malatyalılar olarak birlikte yapacağız.

5 gün boyunca bu coşkuyu şehrin her köşesinde yaşatacağız.Fuarımızla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Bayramını da kutlayacağız. 15 Temmuz günü meydanlarda AK Partili gençler coşku ve sevinçle Dünya'ya dayanışmanın en güzel örneğini gösterecektir.

Buradan bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum. Fuar ve Festivalimizin gerçekleştirilmesi noktasında araya fesat karıştırmak isteyenler olabilir. Bunlara fırsat vermeyelim. Biz daha önceki birçok programımızda olduğu gibi Fuar ve Festival Etkinlikleri sırasında da Belediyemiz bütçesinden 5 kuruş çıkmamıştır.

Daha festival netleşmeden dahi İstanbul'dan bizi arayarak sanatçılar noktasında yardım etmek isteyenler oldu ve neticede her bir sanatçımızı ayrı bir sponsor karşılamaktadır" dedi.

Kaynak: Bültenler