Güneşi gören sahile koştu
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Güneşi gören sahile koştu

Güneşi gören sahile koştu
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte sahil kesimleri tatilcilerle dolup taştı.

MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte sahil kesimleri tatilcilerle dolup taştı.

Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Bodrum'da, sahiller turist ve tatilcilerin akınına uğradı. Ünlü Gümbet, Kumbahçe ve Paşatarlası gibi plajlar, hareketlendi. Aileler çocuklarını alarak güzel hava ve denizin keyfini çıkardı. Güneşlenen ve denize giren tatilciler plajın keyfini çıkardı. Muğla'da sahillerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşmeyle hareketlilik oluştu. Aileleri ile birlikte sahilleri dolduran çocuklar denize girip kumsalda oynayarak hoşça vakit geçirdi. Bazı aileler ise piknik yapıp kumsalda güneşlendi.


Güneşi gören sahile koştu
Güneşi gören sahile koştu
Güneşi gören sahile koştu
Güneşi gören sahile koştu
Güneşi gören sahile koştu
Güneşi gören sahile koştu
Güneşi gören sahile koştu
Güneşi gören sahile koştu
Güneşi gören sahile koştu
Güneşi gören sahile koştu
Güneşi gören sahile koştu
Güneşi gören sahile koştu
Güneşi gören sahile koştu
Güneşi gören sahile koştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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