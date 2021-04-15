Güneşi gören sahile koştu
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Güneşi gören sahile koştu

İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - Haberler | Güncel

Güneşi gören sahile koştu Antalya'da Nisan ayının ortasında güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Güneşi gören sahile koştu

ANTALYA - Antalya'da Nisan ayının ortasında güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 20 derece, nem oranını ise yüzde 69 ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, vatandaşlar ve turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelerek vakit geçirdi. Hafta içi olmasına karşın sahilde yoğunlukların oluştuğu sahilde, bazıları denize girmeyi, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Güzel havada dolaşan kent sakinleri, yakıcı güneşten korunmak için de gölgelik alanlar da oturdu.

İzin gününde dolaşmak için sahile geldiğini belirten hemşire Seval Sir, sahillerimiz baya yoğun. Virüsten dolayı bu kadar yoğun olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama insanlar da eve tıkılmak istemiyor. Hava çok güzel ve sıcak" dedi.

Üniversite öğrencisi Gülsüm Çetin de daha önce İzmir'den geldiğini ve Antalya'nın güzel bir şehir olduğundan bahsetti.

Güneşi gören sahile koştu
Güneşi gören sahile koştu
Güneşi gören sahile koştu
Güneşi gören sahile koştu
Güneşi gören sahile koştu
Güneşi gören sahile koştu
Güneşi gören sahile koştu
Güneşi gören sahile koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

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