Güneşi gören İstanbullu sokağa çıktı, eve dönüşte trafik yüzde 60'ı buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güneşi gören İstanbullu sokağa çıktı, eve dönüşte trafik yüzde 60'ı buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yağışların etkisini kaybettiği İstanbul'da Pazar gününü dışarıda geçiren vatandaşlar eve dönüş yolunda trafiğe takıldı.

İSTANBUL (İHA) - Yağışların etkisini kaybettiği İstanbul'da Pazar gününü dışarıda geçiren vatandaşlar eve dönüş yolunda trafiğe takıldı. D-100 karayolu üzerinde trafik durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçümlendi. Yoğun trafik havadan görüntülendi.

İstanbul'da yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte vatandaşlar Pazar gününü dışarıda geçirdi. Gün boyunca İstanbul'un ana artellerinde yoğun trafik yaşandı. Haftanın son gününde eve dönen vatandaşlar ise Maltepe D-100 karayolu üzerinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Hem Ankara hem de Edirne istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 19.00 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi.

Öte yandan, yoğun trafik havadan görüntülendi.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/İHA)

Güneşi gören İstanbullu sokağa çıktı, eve dönüşte trafik yüzde 60'ı buldu

Güneşi gören İstanbullu sokağa çıktı, eve dönüşte trafik yüzde 60'ı buldu

Güneşi gören İstanbullu sokağa çıktı, eve dönüşte trafik yüzde 60'ı buldu

Güneşi gören İstanbullu sokağa çıktı, eve dönüşte trafik yüzde 60'ı buldu

Güneşi gören İstanbullu sokağa çıktı, eve dönüşte trafik yüzde 60'ı buldu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Boji bu sefer vapurda

Boji bu sefer vapurda

 BOJİ BU SEFER VAPURDA

BOJİ BU SEFER VAPURDA

 İstanbul'u Koşuyorum etkinliği nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak

İstanbul'u Koşuyorum etkinliği nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mustafa Varank Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Pınar Deniz Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Alex Teixeira Aykut Kocaman Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Güneşi gören İstanbullu sokağa çıktı, eve dönüşte trafik yüzde 60'ı buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 19:46:51. #1.12#