Güneşi gören dışarı çıktı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yağışlı geçen günlerin ardından yüzünü gösteren güneş, insan kalabalığına neden oldu.

Eskişehir'de iki gündür etkisini gösteren yağışlı hava, hayatı olumsuz yönde etkilemişti. Değişken hava koşullarının sıkıntısını yaşayan Eskişehirliler iki günün ardından bugün güneşli hava ile karşılaştı. Geçtiğimiz günlerde 7 ile 10 derece arasında değişiklik gösteren hava sıcaklıkları, bugün 12 dereceye kadar ulaştı. Böylelikle gün içinde ölçülen hava sıcaklığı Aralık ayı ortalamasının üstüne çıkmış oldu.

Güneşin yüzünü göstermesiyle yaya yollarında oluşan kalabalığın yanı sıra bazı ailelerin çocuklarını oyun parkına götürdüğü görüldü. - ESKİŞEHİR