Güneşi gören Almanlar koronaya rağmen parklara akın etti
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Almanya, Köln, Güncel

Güneşi gören Almanlar koronaya rağmen parklara akın etti

Almanya'nın Köln kentinde halk, korona virüsü salgını tehlikesine aldırış etmeden güneşli havada kendini parklara attı.

10.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:51
Güneşi gören Almanlar koronaya rağmen parklara akın etti

Almanya'nın Köln kentinde halk, korona virüsü salgını tehlikesine aldırış etmeden güneşli havada kendini parklara attı.

Dünya genelinde 1 milyon 600 binden fazla kişiye bulaşan ve 97 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüsü (Covid-19) nedeniyle ülkelerde "evde kal" çağrıları yapılıyor. Almanya'da da korona ile mücadelenin sürdüğü bugünlerde Köln kentinde hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde seyretmesiyle halk kendini sokaklara attı. Yetkililerin uyarılarına aldırış etmeyen Köln sakinleri parklara, su kenarlarına akın ederek korona virüsüne rağmen sıcak havanın tadını çıkardı. Hükümetin yaptığı "evde kal, sosyal mesafeyi koru" çağrılarını dinlemeyen bazı Almanlar yürüyüşe çıkarken, bazıları ise bisiklet sürmeyi tercih etti.

Almanya'da açıklanan son verilere göre 2 bin 607 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, vaka sayısı bin 166 artarak 119 bin 401'e yükseldi. - KÖLN

Kaynak: İHA

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