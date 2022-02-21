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Güneşi fırsat bilen sahile akın etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Güneşi fırsat bilen sahile akın etti

SAMSUN (İHA) – Samsun'da özlem duydukları güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil kenarlarında vakit geçirdi.

SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Samsun'da özlem duydukları güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil kenarlarında vakit geçirdi.

Vatandaşlar kış mevsiminde soğuk geçen hava şartlarından ötürü daha çok evlerde vakit geçirdi. Bugün güneşli bir gün yaşanması evlerde bunalan vatandaşların açık havaya yeniden adım atmasını sağladı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil kenarlarında vakit geçirdi. Çocuklarını ve torunlarını yanlarına alarak dışarı çıkanlar park ve bahçeleri doldurdu. Bazısı sahil boyunca yürümeyi tercih ederken bazısı paten, bisiklet ve kaykay gibi sporlar yaptı. Bol bol fotoğraf çekilindi. Vatandaşlar Şubat ayında güneşli bir gün geçirmenin tadını çıkardı. - SAMSUN

Güneşi fırsat bilen sahile akın etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Güneşli, Samsun, Yerel, Haberler

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