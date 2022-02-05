Güneşe karşı yatan sokak hayvanları gülümsetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güneşe karşı yatan sokak hayvanları gülümsetti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Güneşe karşı yatan sokak hayvanları gülümsetti

Eskişehir'de, kar yağışı ve dondurucu soğuğun ardından gelen güneşli havayı fırsata çeviren sokak hayvanlarının sevimli halleri, gülümsetti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de, kar yağışı ve dondurucu soğuğun ardından gelen güneşli havayı fırsata çeviren sokak hayvanlarının sevimli halleri, gülümsetti.

Eskişehir'de sıfırın altında seyreden hava sıcaklığıyla birlikte gölgelerden kaçan sokak hayvanları, güneşli alanlarda yatarak vakit geçirdi. Park ve sokaklarda adeta güneşlenen hayvanlar, günü uyuyarak geçirdi. Kar yağışının olduğu zamanlarda zor günler geçiren ve yemek bulmakta zorlanan evsiz hayvanlar, güneşe karşı keyif yaptı.

Öte yandan, kaldırımda yatan sokak hayvanlarını yayaların rahatsız etmemek için mesafeli yürümesi de dikkatlerden kaçmadı. Bazı vatandaşların kaldırımda yatan sokak hayvanlarını rahatsız etmemek için araç yolundan yürüdüğü görüldü. - ESKİŞEHİR

Güneşe karşı yatan sokak hayvanları gülümsetti

Güneşe karşı yatan sokak hayvanları gülümsetti

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Sokak Hayvanları, Eskişehir, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title