Güneşe Hasret İngilizler Trafik Sıkışıklığını Fırsat Bilip Otoyolda Güneşlendi
İngiltere'de güneşli bir günde trafikte sıkışan bazı yolcular arabalarından inerek otoyolda güneşlenmeyi tercih etti.
İngiltere'nin Manchester, Rochdale yakınlarındaki Milnrow kavşağında meydana gelen kaza trafiği kilitleyip uzun araç kuyuruğuna sebep oldu. Bazı vatandaşlar fırsatı kaçırmayıp bu anları ilginç bir biçimde değerlendirdi.
OTOYOLA UZANIP GÜNEŞLENDİLER
Yere havlu seren bir kadın güzel havayı kaçırmak istemedi ve sere serpe uzanıp uzun süre güneşlendi. Başka kimi yolcular da otoyol kenarına oturarak ülkede yüzünü nadiren gösteren güneşin tadını çıkardı.
YORUMLAR (10)
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MRT Denen bre cahil yobaz kendinide bi sorgulasana asıl dünya fitnesi araptır terör bunlarda din satmak bunlarda fesatlık bunlarda cahillik bunlarda insanlık dışında ne varsa bunlarda İngilizin pisliği olamazlar pisliğiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ingilizler ve cahapeliler akrabadırlar.Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Güneşleri yok ama ne güzel kadınları var. Bizde güneş çok karafatma çok. Of of elenalar güzel yanakli ingilizler güneş olup üzerinize doğasım varCevap Yaz 2 2 Yayından KaldırSERHAT ABİ: Demokrasinin insanlığın medeniyetin cagdaşlıgın uygarlığın beşiği yobazların arapların arabın peşinden giden insanlık düşmanlarının sevmediği İNGİLTERE2 1 Yayından Kaldır