Güneşe Hasret İngilizler Trafik Sıkışıklığını Fırsat Bilip Otoyolda Güneşlendi

Güneşe Hasret İngilizler Trafik Sıkışıklığını Fırsat Bilip Otoyolda Güneşlendi

İngiltere'de güneşli bir günde trafikte sıkışan bazı yolcular arabalarından inerek otoyolda güneşlenmeyi tercih etti.

İngiltere'nin Manchester, Rochdale yakınlarındaki Milnrow kavşağında meydana gelen kaza trafiği kilitleyip uzun araç kuyuruğuna sebep oldu. Bazı vatandaşlar fırsatı kaçırmayıp bu anları ilginç bir biçimde değerlendirdi.

OTOYOLA UZANIP GÜNEŞLENDİLER

Yere havlu seren bir kadın güzel havayı kaçırmak istemedi ve sere serpe uzanıp uzun süre güneşlendi. Başka kimi yolcular da otoyol kenarına oturarak ülkede yüzünü nadiren gösteren güneşin tadını çıkardı.


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YORUMLAR (10)

  • MRT YE:
    MRT Denen bre cahil yobaz kendinide bi sorgulasana asıl dünya fitnesi araptır terör bunlarda din satmak bunlarda fesatlık bunlarda cahillik bunlarda insanlık dışında ne varsa bunlarda İngilizin pisliği olamazlar pisliği
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  • SERHAT KARS:
    Güneşleri yok ama ne güzel kadınları var. Bizde güneş çok karafatma çok. Of of elenalar güzel yanakli ingilizler güneş olup üzerinize doğasım var
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    SERHAT ABİ: Demokrasinin insanlığın medeniyetin cagdaşlıgın uygarlığın beşiği yobazların arapların arabın peşinden giden insanlık düşmanlarının sevmediği İNGİLTERE
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