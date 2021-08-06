Güneşe Dayalı Kimya Çağrısı Açıldı

Güneş enerji kimyası alanında ortak çalışmaları desteklemek amacıyla oluşturulan Güneşe Dayalı Kimya girişimi tarafından karbondioksit, su, nitrojen gibi küçük moleküllerin güneş radyasyonu yoluyla değerli, depolanabilir kimyasallara dönüştürülmesiyle ilgili tüm alt alanlardaki...

Güneş enerji kimyası alanında ortak çalışmaları desteklemek amacıyla oluşturulan Güneşe Dayalı Kimya girişimi tarafından karbondioksit, su, nitrojen gibi küçük moleküllerin güneş radyasyonu yoluyla değerli, depolanabilir kimyasallara dönüştürülmesiyle ilgili tüm alt alanlardaki araştırma projelerini desteklemeyi amaçlayan Solar Driven Chemistry çağrısı açıldı.

Almanya (DFG), Finlandiya (AKA), Fransa (ANR), İsviçre (SNSF), Polonya (NCN) ve ülkemizin dahil olduğu çağrıya yönelik ayrıntılı bilgilere çağrı sayfasından erişilebilmektedir.

En az 2, en fazla 4 farklı çağrı ortağı ülkeden kuruluşun bir araya gelerek hazırlamaları beklenen proje önerileri için ortak başvuruların 29 Ekim 2021 tarihine kadar çağrı proje başvuru sistemi, ulusal başvuruların ise 5 Kasım 2021 tarihine kadar TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ulusal başvuru kuralları için tıklayınız.

Çağrı sayfası için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre