Güneş yüzünü gösterince sahile akın ettiler... zabıta ekipleri uzaklaştırdı İSTANBUL'da bulutlu havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte 'Evde Kal' çağrılarına rağmen çok sayıda vatandaş Yenikapı ve Sarayburnu sahiline gitti.

İSTANBUL 'da bulutlu havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte 'Evde Kal' çağrılarına rağmen çok sayıda vatandaş Yenikapı ve Sarayburnu sahiline gitti. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşları zabıta ekipleri uzaklaştırdı.

Koronavirüs salgınına karşı 'Evde Kal' çağrıları yapılmaya devam ediyor. İstanbul'da bulutlu havanın ardından akşamüstü güneşin yüzünü göstermesiyle çok sayıda vatandaş Yenikapı ve Sarayburnu sahiline gitti. Çağrılara uymayan kişilerin yürüyüş yaptığı, bank ve kayalıklarda oturup denizi izlediği görüldü. Bazı vatandaşlar ise sahile çocuklarıyla birlikte geldi. Arkadaşıyla birlikte sahilde yürüyen bir vatandaş, "Yürüyüşe çıktım. Evde bunaldık. Çıkmayı düşündük. Biz yeni çıktık. Üç, dört gündür evden çıkmamıştık" diye konuştu.

ZABITA EKİPLERİ VATANDAŞLARI UZAKLAŞTIRDI

Bir süre sonra Yenikapı sahiline gelen zabıta ekipleri, anonslar yaparak vatandaşların sahil şeridini boşaltmalarını istedi. Zabıta ekipleri 'sahil şeridinde bulunan vatandaşlar lütfen sahil şeridini boşaltalım' anonsu yaparak vatandaşları sahilden uzaklaştırdı. Ekiplerin gelip, uyarı yapmasının ardından Yenikapı sahilindeki yürüyüş alanı boş kaldı.- İstanbul

Kaynak: DHA