Güneş yüzünü gösterdi, parklara akın ettiler
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Güneş yüzünü gösterdi, parklara akın ettiler - Haber
Tokat, Güncel

Güneş yüzünü gösterdi, parklara akın ettiler

Tokat'ta termometrelerin 22 dereceyi gösterdiği hafta sonunda vatandaşlar parklara akın etti.

08.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:12
Güneş yüzünü gösterdi, parklara akın ettiler

Tokat'ta termometrelerin 22 dereceyi gösterdiği hafta sonunda vatandaşlar parklara akın etti.


Tokat'ta yağışlı ve soğuk havanın ardından ilkbahar mevsimi ile birlikte güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, çocuklarını alarak park ve piknik alanlarına akın etti. Şehir merkezinden geçen Yeşilırmak kenarındaki parklar doldu taştı. Mesire alanlarında kimi vatandaşlar aileleri ile yürüyüş ve piknik yaparken, kimi aileler de parkta çocukları ile birlikte oynadı. Tokat Belediyesi Spor Kompleksi ise spor tutkunlarını ağırladı. Futbol, basketbol oynayanların yanı sıra tenis kortunda gençler antrenman yapma imkanı buldu. Çocuğunu parka getiren Öğretmen Mehmet Emin Aydın, güneşli hava özlemini gidermeye çalıştıklarını dile getirerek, "Parkta çocuklar baharın tadını çıkartıyorlar, güzel bir hava var. Her taraf cıvıl cıvıl. Bu havayı özlemiştik. Soğuk havaların ardından böyle bir hava olması hem çocuklar için hemde biz aileler için güzel" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haber
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haber
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor Haber
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haber
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Meral Akşener James Jeffrey Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sadi Konuk Dilek Yaman Acun Ilıcalı Alpaslan Özmol
Spor Falcao Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Fatih Karagümrük
Daha Fazla Türk Kadın Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Güneş yüzünü gösterdi, parklara akın ettiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 12:48:55. #1.15#