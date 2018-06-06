Şenol Güneş, Talisca'nın Yerine Babel'i Koymayı Düşünüyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yönetimle 5 saatlik bir istişare toplantısı yapmıştı. Güneş bu toplantıda isteklerini ve beklentilerini sıralarken, yönetim de mevcut mali şartlar altında neler yapılabileceğini Güneş'e iletti. Yönetimi sıkıntıya sokmamak için Şenol Güneş de yeni sezon için 'Tasarruflu' bir kadro konusunda rapor hazırlayacağını ve transfer ihtiyacını minimumda tutacağını bildirdi. Tecrübeli teknik adamın hazırladığı rapor önceki gün yönetim kuruluna sunuldu. Güneş bu raporda özetle yeni sezon planını şöyle dile getirdi:

"BABEL'İN FİZİĞİ VE TEKNİĞİ GÜÇLÜ"

"Talisca'nın yerine transfer yapılması zorunlu değil. Ödenecek yüksek paraların geri dönüşü olmayabilir. O boşluğu dolduracak alternatifler elimizde var. Babel'i o bölgede oynatmayı düşünüyorum ve çok verimli olacağına da inanıyorum. Sezon içinde de forvet hattında şans bulduğu zamanlar çok başarılı oldu. Zaten güçlü fiziği ve top tekniği bunun için çok uygun.

Onun forvet bölgesine geçmesiyle kanatlarda görev alan ve şans bulamayan oyuncular da oynama fırsatı yakalar. Kanatlarda Orkan, Lens, Quaresma ve Gökhan Töre ihtiyacımızı karşılar."

ÖNCE ELDEN ÇIKARTILACAKLAR VAR

Şenol Güneş yönetimden sağ bek ve golcü isteğini ise yineledi, forvette Cyle Larin'i ilk 11'de oynatacağını vurguladı. Tecrübeli teknik adam bu takviyelerin yapılması halinde Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon da şampiyonluğun en güçlü adayı olacağını ve bir sıkıntı yaşamayacağını dile getirdi. Yönetim de transferler konusunda bir müddet bekleme kararı aldı. Öncelikle eldeki yararlanılamayan oyuncuların gönderilmesi için formül aranıyor. Ardından Şenol Güneş'in istediği transferler yapılacak.