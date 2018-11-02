Güneş Yeka'larının 81 İlde Yapılabilmesi İçin Düzenleme Geliyor

Türkiye,geçen yıl Konya'da 1000 MW'lık güneş santrali ihalesinin ardından ikinci güneş YEKA ihalelerine hazırlanırken, 81 ili güneş enerjisiyle aydınlatacak adım atılıyor. Güneş YEKA'ların her ile yapılabilmesi için 50 MW düzenlemesi yapılıyor. Böylece orta ölçekli firmalar da güneş enerjisi santrali yapabilecek. Enerjide gelecek yıl 2 milyar dolarlık yabancı yatırım bekleniyor.

Enerji Kongresi ve Fuarı'nın 11'incisi 8-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Fuara bu yıl enerji sektöründe faaliyet gösteren 300 yabancı firma katılım onayı verdi. Fuarı 15 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'na başkanlık eden Çiğdem Dilek, gelecek yıl Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yabancı yatırım gelmesini öngördüklerini söyledi. Türkiye'deki projelere ağırlıklı olarak Afrika ve Körfez ülkelerinden ortak olmak isteyen firmaların ilgi gösterdiğine dikkat çeken Dilek, şöyle devam etti: "Ortaklıklarda Türk firmaların tercih edilmesinin ana nedeni Avrupalı firmaların projeler üzerinde değişikliğe yanaşmaması. Türk firmaları hızla değişiklik yapıyor. Bu durum nedeniyle Afrika'da pazar bulamayan Avrupalı firmalar da Türk ortaklıklar üzerinden bu pazarlara girmeye çalışıyor. Geçiş ülkesi gibiyiz. Ortadoğu ve Afrika'ya açılma yönünde bir 'hub' olma özelliğimiz var. Yenilenebilir enerji kaynakları ünitelerinin üretimi konusunda Türkiye iyi bir yolda." Afrika'da Fildişi'nde güneş enerjisi paneli üretimine başlandığını belirten Dilek, Türkiye'deki firmalara da buradan ortaklık teklifi geldiğini söyledi.