Güneş: "Yarış devam edecek" - REYKJAVİK

Güneş: "Yarış devam edecek" - REYKJAVİK

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et