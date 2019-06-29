Güneş Üzerindeki Damlacıkların Hareketini Gösteren İlginç Video

İspanya'da bilim insanları, İsveç Güneş Teleskopu (SST) sayesinde Güneş'in yüzeyinde dolaşan damlacıkların yakın çekim görüntülerini elde ettiler. Güneş'in özelliklerini yakından incelemek ve ısıl olmayan enerjinin nasıl hareket ettiğini daha iyi anlamak için yapılan bu araştırma, geçtiğimiz yıl yapılan güneşteki dalga boyu araştırmasının bir parçası.

Gözlemin amacı, güneş lekelerinde ortaya çıkan manyetik alanlar gibi mekanizmalar ile ısıl enerjinin güneş kromosferine(renk yuvarı) enjekte edilme yöntemlerini daha iyi anlamak.

Bu yakın çekim görüntünün ölçüleri gerçekten devasa boyutlarda. Görüntü, yaklaşık olarak 46.900 kilometre genişliğe ve 33.500 kilometre yüksekliğe sahip. Kaydedilen görüntünün içerisine tam 12 adet Dünya sığabilir.

Video yakınlaştığı sırada gördüğümüz lekelere veya taneciklere Güneş granülleri adı verilmiş. Konveksiyon akımından kaynaklanan bu granüller, sıcak gazın artmasıyla plazmanın yüzeye düşmesi sonucu oluşuyor.