Güneş Terkol'un "Bir İkili" sergisi 22 Mart'a kadar görülebilecek
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Güneş Terkol'un "Bir İkili" sergisi 22 Mart'a kadar görülebilecek

Ressam Güneş Terkol'un "Bir İkili" adlı kişisel sergisi, KRANK Art Gallery'de 22 Mart'a kadar görülebilecek.

19.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:32
Güneş Terkol'un

Güneş Terkol'un "Bir İkili" adlı kişisel sergisi, KRANK Art Gallery'de 'a kadar görülebilecek.

Sergide, sanatçının "16. "nde Güçlü Öztekin ile beraber gerçekleştirdiği "Warlbmon" adlı enstalasyonu ve bienal sürecinde ürettiği eserlerinin yanı sıra ahşap, serigrafik ile taş baskı alanlarında eserleri yer alıyor.

Çalışmalarında sıklıkla hikayelerden ilham aldığı figürleri ve sahneleri işleyerek kumaşları dönüştüren Terkol, 2019-2020 kış döneminde Akbank baskı atölyesine uygulayıcı sanatçı olarak seçildi.

Sergi kapsamında ayrıca sanatçının karma ve solo sergilerini, katıldığı bienalleri ve kollektif çalışmalarını mercek altına alınan bir kitap da sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Kitabın yazılarını ise Ali Akay, Bige Örer ve Sibel Erdamar kaleme aldı.

Kaynak: AA
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