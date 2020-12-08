Güneş'te meydana gelen patlama anı ilk kez görüntülendi
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Güneş'te meydana gelen patlama anı ilk kez görüntülendi

08.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:30
Güneş'te meydana gelen patlama anı ilk kez görüntülendi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), 10 yıldır süren Güneş'in hareketlerinin takip edilmesiyle ilgili görevlendirdiği uzay aracı Solar Dynamics Observatory, Güneş'in yüzeyindeki patlamalara ilişkin yeni görüntü yayınladıABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş'in...

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), 10 yıldır süren Güneş'in hareketlerinin takip edilmesiyle ilgili görevlendirdiği uzay aracı Solar Dynamics Observatory, Güneş'in yüzeyindeki patlamalara ilişkin yeni görüntü yayınladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş'in hareketlerini gözlemlediği Solar Dynamics Gözlemevi'nin (SDO) kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla Güneş'in yüzeyindeki patlamalara ilişkin yeni görüntü yayınladı. Görüntülerde Güneş'in yüzeyinde aniden meydana gelen patlamanın anı ve koronal kütle atımının yaşandığı görüldü. Görüntülerin ilk kez yayınlandığı açıklandı. NASA'ya bağlı faaliyetlerini yürüten Güneş Dinamikleri Gözlemevi SDO Şubet 2010'da kurulmuştu. SDO yaptığı çalışmalarda Güneş'in hareketlerini ve uzay hava durumuna etkisini inceliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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