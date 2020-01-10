Güneş, Sivasspor'u ziyaret etti

10.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:01

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da kamp yapan Sivasspor'u otelinde ziyaret etti.



Antalya'da sezonun ikinci yarısına hazırlanan takımları kamp yaptıkları otellerde ziyaret eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve ekibi, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile bir araya geldi. Güneş'in yardımcısı Bayram Bektaş ile Sivasspor Asbaşkanı Faruk Taşseten'in de yer aldığı görüşme yaklaşık yarım saat sürerken Güneş, sezonun ilk yarısında iyi işler yaptıkları ve ligi zirvede tamamladıkları için Çalımbay'ı tebrik etti.



Çalımbay ise A Milli Takım'a EURO 2020'de başarı diledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA