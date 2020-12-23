Güneş Sistemi'mizin Ağırlık Merkezi Nerede?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Güneş Sistemi'mizin Ağırlık Merkezi Nerede?

23.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:47
Güneş Sistemi'mizin Ağırlık Merkezi Nerede?

Tarihi bilgilere bakarsak, eski Yunanca'dan gelen bir kelime olduğunu öğreniyoruz ayrıca Newton'un yerçekimi ve ağırlık merkezi kavramlarına tam 333 yıl önce, 1687 yılında kafa yorduğuna bakarsak, bu durumda "Ağırlık Merkezi"

Tarihi bilgilere bakarsak, eski Yunanca'dan gelen bir kelime olduğunu öğreniyoruz ayrıca Newton'un yerçekimi ve ağırlık merkezi kavramlarına tam 333 yıl önce, 1687 yılında kafa yorduğuna bakarsak, bu durumda "Ağırlık Merkezi" insanların aklını çok uzun zamandır meşgul eden bir kavram diyebiliriz.

O zamandan bu zamana eski bilgilere yenileri eklendi.

Bu konuda Temmuz ayında çıkan yeni araştırma sonuçlarına göre artık Güneş Sistemi'nin ağırlık merkezinin çekirdeğinde değil yüzeyinde olduğunu öğreniyoruz.

Japon Uzay Ajansı JAXA'da çalışan bir bilim adamı animasyonunda Güneş Sistemi'mizin Güneş değil de göremediğimiz bir merkezin yörüngesinde döndüğünü de açıkladı.

Ay, Dünya etrafında Dünya da Güneş etrafında dönüyor, tamam, ama aslında bunu da düzeltip, "Dünya ve Ay birbirinin yörüngesinde dönüyor demek daha doğru olabilir" diyor yeni araştırmacılar.

Hatta James O'Donoghue bir de şunu ekliyor:

"Güneş de dahil her şey Güneş Sistemi'nin kütle merkezinin yörüngesinde!"

ANİMASYONLA ANLATTILAR

Ağırlık merkezi (barycenter) dediğimiz bu şey bir nesnenin mükemmel dengeye ulaştığı bir noktadır ve nesnenin ağırlığı her yanına aynı oranda dağılmıştır.

Bu nokta Güneş Sistemi'mizde Güneş'in merkeziyle maalesef aynı hizaya çok nadir denk geliyor.

Bunu açıklamak için Güneş, Jüpiter ve Satürn'ün Güneş Sistemi'nin ağırlık merkezi etrafında nasıl bir çekişme içine girdiklerini farklı animasyonlarla anlatan O'Donoghue, Güneş Sistemi'nde gezegenler ve Aylarının kendi ağırlık merkezlerine sahip olduğunu, Dünya'nın ağırlık merkezinin kendi içinde bulunduğunu yine başka bir animasyonla anlattı.

Ay ve Dünya arasındaki ilişki basit, bu merkezin hesaplamasını yapmak kolay.

Güneş'e gelince bu hesaplamayı yapmak daha karmaşık, her bir gezegeni hele Jüpiter'i işin içine alınca Güneş Sistemi'nin ağırlık merkezinin Güneş'in göbeğinde değil yüzeyinde olduğunu ortaya çıkaran bilim adamları 'nden Stephen Taylor liderliğinde şu sonuca vardılar:

"Güneş Sistemi'nin ağırlık merkezi, Güneş'in yüzeyinin dışında bir noktada. Sistem çok kompleks olduğundan, Güneş'te bir tür sarsılma sağlıyor ve bu nedenle ağırlık merkezi yüzeyinin üzerinde geziniyor."

Kaynak: Space Mag Türkiye

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Engin Altay İsmail Demir Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Arto Serdar Ortaç Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Arda Turan Ersun Yanal Ali Şansalan Mbwana Samatta
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güneş Sistemi'mizin Ağırlık Merkezi Nerede? | Haberler.com Teknoloji
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 10:02:32. #1.14#
title