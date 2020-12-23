Güneş Sistemi'mizin Ağırlık Merkezi Nerede?

Tarihi bilgilere bakarsak, eski Yunanca'dan gelen bir kelime olduğunu öğreniyoruz ayrıca Newton'un yerçekimi ve ağırlık merkezi kavramlarına tam 333 yıl önce, 1687 yılında kafa yorduğuna bakarsak, bu durumda "Ağırlık Merkezi"

Tarihi bilgilere bakarsak, eski Yunanca'dan gelen bir kelime olduğunu öğreniyoruz ayrıca Newton'un yerçekimi ve ağırlık merkezi kavramlarına tam 333 yıl önce, 1687 yılında kafa yorduğuna bakarsak, bu durumda "Ağırlık Merkezi" insanların aklını çok uzun zamandır meşgul eden bir kavram diyebiliriz.

O zamandan bu zamana eski bilgilere yenileri eklendi.

Bu konuda Temmuz ayında çıkan yeni araştırma sonuçlarına göre artık Güneş Sistemi'nin ağırlık merkezinin çekirdeğinde değil yüzeyinde olduğunu öğreniyoruz.

Japon Uzay Ajansı JAXA'da çalışan bir bilim adamı animasyonunda Güneş Sistemi'mizin Güneş değil de göremediğimiz bir merkezin yörüngesinde döndüğünü de açıkladı.

Ay, Dünya etrafında Dünya da Güneş etrafında dönüyor, tamam, ama aslında bunu da düzeltip, "Dünya ve Ay birbirinin yörüngesinde dönüyor demek daha doğru olabilir" diyor yeni araştırmacılar.

Hatta James O'Donoghue bir de şunu ekliyor:

"Güneş de dahil her şey Güneş Sistemi'nin kütle merkezinin yörüngesinde!"

ANİMASYONLA ANLATTILAR

Ağırlık merkezi (barycenter) dediğimiz bu şey bir nesnenin mükemmel dengeye ulaştığı bir noktadır ve nesnenin ağırlığı her yanına aynı oranda dağılmıştır.

Bu nokta Güneş Sistemi'mizde Güneş'in merkeziyle maalesef aynı hizaya çok nadir denk geliyor.

Bunu açıklamak için Güneş, Jüpiter ve Satürn'ün Güneş Sistemi'nin ağırlık merkezi etrafında nasıl bir çekişme içine girdiklerini farklı animasyonlarla anlatan O'Donoghue, Güneş Sistemi'nde gezegenler ve Aylarının kendi ağırlık merkezlerine sahip olduğunu, Dünya'nın ağırlık merkezinin kendi içinde bulunduğunu yine başka bir animasyonla anlattı.

Ay ve Dünya arasındaki ilişki basit, bu merkezin hesaplamasını yapmak kolay.

Güneş'e gelince bu hesaplamayı yapmak daha karmaşık, her bir gezegeni hele Jüpiter'i işin içine alınca Güneş Sistemi'nin ağırlık merkezinin Güneş'in göbeğinde değil yüzeyinde olduğunu ortaya çıkaran bilim adamları 'nden Stephen Taylor liderliğinde şu sonuca vardılar:

"Güneş Sistemi'nin ağırlık merkezi, Güneş'in yüzeyinin dışında bir noktada. Sistem çok kompleks olduğundan, Güneş'te bir tür sarsılma sağlıyor ve bu nedenle ağırlık merkezi yüzeyinin üzerinde geziniyor."

Kaynak: Space Mag Türkiye