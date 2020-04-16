Güneş Sigorta, Koronavirüsle mücadelede yeni kampanya Güneş Sigorta, Koronavirüs ile mücadele faaliyetleri kapsamında, kasko yenileme işlemlerinde "artı 2 ay bizden" kampanyası başlattı.

Güneş Sigorta, Koronavirüs ile mücadele faaliyetleri kapsamında, kasko yenileme işlemlerinde "artı 2 ay bizden" kampanyası başlattı. 30 Haziran tarihine kadar geçerli olacak kampanya ile tüm kasko poliçelerinde 12 aylık prim bedeliyle 14 ay kasko güvencesi sağlanıyor.