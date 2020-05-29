Güneş Sigorta'dan yenilenebilir enerji sektörüne özel destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güneş Sigorta'dan yenilenebilir enerji sektörüne özel destek

Güneş Sigorta, yenilebilir enerji yatırımlarına özel güvence sunmak üzere Enerji/İnşaat Sigortaları birimini faaliyete geçirerek, poliçeleriyle yenilebilir enerji sektörüne özel güvence sunuyor.

Güneş Sigorta'dan yenilenebilir enerji sektörüne özel destek
29.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:01

Güneş Sigorta, yenilebilir enerji yatırımlarına özel güvence sunmak üzere Enerji/İnşaat Sigortaları birimini faaliyete geçirerek, poliçeleriyle yenilebilir enerji sektörüne özel güvence sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilebilir enerji proje ve yatırımlarının sigorta süreçlerinin başından sonuna kadar danışmanlık hizmeti sunarak çözüm üreten Güneş Sigorta, sadece inşaat/montaj aşamasında değil, operasyon döneminde de HES-GES-JES-RES santrallerini teminat altına alarak ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Güneş Sigorta 2019 yılının ikinci yarısından itibaren hayata geçirdiği Enerji/İnşaat Sigortaları birimi ile İnşaat/Montaj aşamasında hazırlanan poliçelerin devamını getirip, risklerin operasyon dönemlerinde de teminat sağlayarak sigortalılarıyla devamlılık arz eden bir ortaklık ilişkisi kuruyor.

Güneş Sigorta, yenilenebilir enerji projelerinde yüzde 70'ler civarında diğer sektörlere göre yüksek penetrasyon oranları olmasına karşın, enerji üretiminin ekonominin devamlılığı içerisindeki ana damarlardan biri olması ve yüksek yatırım maliyetlerine dayanması nedeniyle çalışma ve gayretlerini bu alanda penetrasyonun yüzde 100 olması için sürdürüyor.

Penetrasyon oranının artmasının yanı sıra yenilebilir enerji yatırımlarının tam ve eksiksiz poliçeler alabilmesi yatırımların devamlılığı için de çok önem taşıyor.

Güneş Sigorta'nın sektöre özel çözümler sunan Enerji/İnşaat Sigortaları birimi, yenilenebilir enerji yatırımlarının hangi risklerle karşı karşıya oldukları ve bu risklere karşı Güneş Sigorta'nın ne gibi teminatlarla destek olacağına dair danışmanlık hizmeti sunuyor.

Sigortalı özelinde özelikle hasar durumlarında sağlanacak olan kar kaybı sigortası teminatı ve uzun süreli iş durmalarında oluşabilecek ciddi maddi kayıpların önüne nasıl geçilebileceği konusunda danışmanlık hizmeti sunuyor.

Güneş Sigorta'dan YEKA Projesine sigorta desteği

Enerji departmanıyla bu alandaki sigortalara daha fazla odaklanan Güneş Sigorta, bu girişimlerinin olumlu sonuçlarını hızlıca almaya başladı.

Genel toplamda yüzde 3,91 pazar payı ile 2019 yılını tamamlayan şirket, operasyon halindeki HES-GES-JES-RES santrallerinde düzenlediği poliçeler ile toplamda 4 bin MW üstünde kurulu güce sahip tesisi sigortalayarak bu alanda yüzde 9 pazar payına kısa sürede ulaştı.

Genel sigortacılık pazar payının 2 katından fazla enerji sektöründe pazar payına ulaşan Güneş Sigorta, Enerjide Yerli ve Milli Politika açısından tarihsel bir adım olan YEKA projesinin sigortacılarından biri oldu.

YEKA projesi kapsamında 2020 Şubat ayında Ankara'da inşasına başlanan Güneş Enerjisi Santrali üretim tesisi inşaat/montaj poliçesinin sigortacıları arasına girmenin gururunu yaşayan Güneş Sigorta, YEKA projesi kapsamında ilerleyen dönemlerde ihtiyaç duyulacak diğer sigorta işlemlerinde de desteğini sürdürecek.

"Yenilenebilir Enerji yatırımlarına sigorta güvencesi sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları yönünden dünyanın şanslı bölgelerinden birinde yer aldığını belirterek, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeli hakkında şunları kaydetti:

"Halihazırda Hidro Elektrik Santrallerindeki (HES) yüksek potansiyeli ile bilinen ülkemiz, RES kurulu gücünü 2006 sonrasında 55 kat artırarak 8 bin MW üstüne çıkarmayı başarmıştır. Türkiye, OECD ülkelerinin geneline bakıldığında en yüksek rüzgar enerjisi potansiyeline sahip olan ülkedir. Teknik potansiyel bakımından ülkemiz, Almanya'nın yaklaşık 7 ve İspanya'nın ise 2 katı daha fazla rüzgar enerjisi potansiyeline sahiptir. Bunun yanında güneş enerjisi teknik potansiyeli açısından da Avrupa ülkeleri içerisinde en yüksek potansiyele sahip ülkeyiz.

Tüm enerji santralleri toplamında halihazırda 90 bin MW civarında olan kurulu gücümüzün iki katından fazla sadece güneş enerjisi teknik potansiyelimiz bulunuyor. Bu bağlamda mevcut potansiyeli kullanarak sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması yönünde adımların atılmasıyla 2014 yılında sadece 40 MW olan GES kurulu güç kapasitemiz 2019 sonunda 6 bin MW seviyesine ulaşmıştır."

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek ve ülke ekonomisine katkı sağlayan yenilenebilir enerji yatırımlarına sigorta desteği sunmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Atilla Benli, "Yenilenebilir enerji santrallerinin kurulumu ülkemizde artarak devam edecektir. Güneş Sigorta olarak hem ekonomik büyüme hem de çevresel faktörler dolayısıyla büyük önem taşıyan yenilenebilir enerji projelerinde, sigorta işlemlerinin doğru şekilde gerçekleşmesi, risk analizlerinin doğru yapılması ve doğru sigorta teminatlarının sağlanmasının sürdürülebilirlik ve yatırımların devamı açısından oldukça önemli olduğunun farkındayız. Bankacılık sektörünün finansman sağlayarak, kamu otoritemizin yatırım teşvikleriyle desteklediği yenilenebilir enerji sektörünü Güneş Sigorta olarak poliçelerimizle risklere karşı güvence vererek destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti
Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Ezgi Mola Özkan Uğur Ayça Varlıer Yeliz Yeşilmen
Spor Metin Oktay Fatih Terim İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Güneş Sigorta'dan yenilenebilir enerji sektörüne özel destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 17:04:46. #1.15#
title