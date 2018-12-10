Güneş Panellerini Çalan Hırsızlar Yakalandı

Kilis'te, güneş panellerini çalan hırsızlar yakalanırken, çalınan güneş panelleri sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı ile yaptığı koordineli çalışma neticesinde, Merkez ilçeye bağlı Oylum Mahallesinde çalınan 10 adet güneş paneli, Karataş Mahallesinde bulunan çöplüğe atılmış vaziyette bulundu. Soruşturmayı derinleştiren jandarma güneş panellerini çalan iki kişiyi yakaladı. 2 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, güneş panelleri sahiplerine teslim edildi. - KİLİS