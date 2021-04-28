Güneş mini YEKA yarışmalarında iki günde 130 megavat kapasite tahsis edildi
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Güneş mini YEKA yarışmalarında iki günde 130 megavat kapasite tahsis edildi

Güneş mini YEKA yarışmalarında iki günde 130 megavat kapasite tahsis edildi
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) yarışmalarının ilk iki gününde 6 şirkete toplam 130 megavat kapasite tahsis edildi.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) yarışmalarının ilk iki gününde 6 şirkete toplam 130 megavat kapasite tahsis edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen yarışmalar, kilovatsaat başına 35 kuruş tavan fiyat üzerinden açık eksiltme usulüyle yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan yeni tedbirler sebebiyle 29 Nisan'a kadar sürecek yarışmaların ilk iki günü tamamlandı.

Toplam 9 bölge için teklif sunulan yarışmalarda, en düşük teklif 20 megavat kapasiteli Ankara-2 Bölgesi için kilovatsaat başına 20 kuruş olarak gerçekleşti. En yüksek teklif ise kilovatsat başına 28,9 kuruşla 15 megavat kapasiteli Ağrı-1 Bölgesi için oldu.

YEKA GES-3 yarışmalarının ilk gününde 3 şirkete 60 megavat, ikinci gününde ise 3 şirkete 70 megavat güneş enerjisi kapasitesi tahsis edildi.

YEKA GES-3 birinci gün sonuçları

Buna göre, 26 Nisan'da başlayan yarışmaların ilk gününde 15 megavat kapasiteli Adıyaman-1 Bölgesi için kilovatsaat başına 20,90 kuruşla en düşük teklifi Çimya Çimento İnşaat Yapı Malzemeleri Makina Enerji Madencilik Sanayi ve Dış Ticaret AŞ verdi.

Aynı kapasiteye sahip Adıyaman-2 Bölgesi için kilovatsaat başına 22 kuruş teklif sunan Kon-Tek Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon Sanayi Ticaret AŞ, bu bölge için düzenlenen yarışmayı kazandı.

FYS Elektrik İnşaat ve Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ise 15'er megavat kapasiteli Ağrı-1 Bölgesi için kilovatsaat başına 28,90 ve Ağrı-2 Bölgesi için kilovatsaat başına 28,20 kuruş ile en düşük teklifi veren firma oldu.

YEKA GES-3 ikinci gün sonuçları

Yarışmaların ikinci gününde, 10 megavat kapasiteli Aksaray-1 Bölgesi için kilovatsaat başına 22,50 kuruşla en düşük teklifi Solarpark Danışmanlık Turizm Mühendislik Enerji Üretim İnşaat İhracat İthalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi verdi.

Aynı kapasiteli Aksaray-2 Bölgesi için Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ kilovatsaat başına 23 kuruşla en düşük teklifi veren firma oldu.

Özkoyuncu Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ de 10 megavat kapasiteli Aksaray-3 Bölgesi için kilovatsaat başına 24,80 kuruşla en düşük teklifi verdi.

Toplam 20 megavat kapasiteli Ankara-1 Bölgesi için kilovatsaat başına 22,30 kuruşla en düşük teklifi Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ sundu.

Aynı kapasiteli Ankara-2 Bölgesi için en düşük teklifi kilovatsaat başına 20 kuruşla Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Bugün yapılacak yarışmalarda ise şirketler, Antalya ve Batman'da bulunan 5 bölgede toplam 80 megavat güneş enerjisi kapasitesi için tekliflerini sunacak.

Mini YEKA GES projeleriyle Türkiye'nin 36 ili için düzenlenen 74 yarışmada toplam 1000 megavat güneş enerjisi kapasitesi oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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