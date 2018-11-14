Güneş'li Günlere Veda

Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki en kötü sezonunu yaşıyor. Kartal'da 4. yılını geçiren ve ilk iki sezonunda takımı şampiyonluğa taşıyan Güneş, son 2 sezonda ise takımın düşüşüne engel olamadı.

Deneyimli hoca yönetiminde Süper Lig'de bu sezonki 12 maçta 5 kez kazanabilen Beşiktaş, yüzde 41,6 galibiyet oranında kaldı. Ligdeki 3 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, 4 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Kartal, Güneş'in göreve geldiği ve şampiyon olduğu 2015-2016 sezonuna ise hızlı bir başlangıç yapmıştı. Siyah-beyazlı ekip, 12. haftalar dikkate alındığında 9 kez rakiplerine üstünlük kurdu. İki maçı berabere tamamlayan ve bir kez mağlup olan Beşiktaş, yüzde 75 gibi yüksek bir galibiyet oranıyla 2015-2016'ya başlamıştı.

2016-2017 sezonunda ilk 12 haftada 8 galibiyet alan ve yüzde 66,6'lık galibiyet oranı yakalayan Beşiktaş, geçen sezon ciddi düşüş yaşadı. İlk 12 maçta 6 kez kazanabilen siyah-beyazlı takımın galibiyet oranı yüzde 50'ye geriledi.

Beşiktaş bu sezon ise 12 maçta 5 defa galip gelirken, kazanma yüzdesi yüzde 41,6'ya düştü. Lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde bulunan Beşiktaş'ın maç başına puan ortalaması ise 1,5 oldu.