"Güneş lekeleri ve yaşlanma güneş kremiyle önlenebilir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Güneş lekeleri ve yaşlanma güneş kremiyle önlenebilir"

'Güneş lekeleri ve yaşlanma güneş kremiyle önlenebilir'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahar gelirken etkisini gösteren güneş, yazın çok sıcak geçeceğinin sinyallerini vermeye başladı.

Bahar gelirken etkisini gösteren güneş, yazın çok sıcak geçeceğinin sinyallerini vermeye başladı. Son yıllarda güneşin zararlı ışınlarının ciltte oluşturduğu lekeler ve ultraviyole ışınların cilde verdiği zararlar konusunda artan bilincin, güneş kremi kullanımına da yansıdığına dikkat çeken kozmetik marka yöneticisi Burcu Zöngür, 'Sinoz Güneş Kremi' serisinin de bu sebeple öne çıktığını söyledi.

Sinoz kozmetik marka yöneticisi Burcu Zöngür, "Bu serinin en etkili ürünlerinden biri olan Sinoz leke karşıtı güneş koruyucu kreminin güneş ışınlarının oluşturabileceği cilt lekelerine karşı etkili koruma sağlıyor, zararlı ışınları ciltten uzak tutuyor ve cilde hak ettiği özeni göstermeyi sağlıyor" dedi.

"YAŞLANMAYA KARŞI ÖZEL GELİŞTİRİLMİŞ" 

Kremin cilt lekelenmeleri ve yaşlanma belirtileri gibi durumlar için özel olarak geliştirilmiş bir formüle sahip olduğunu vurgulayan Zöngür, "Sinoz leke karşıtı güneş koruyucu krem, içindeki bitkisel zerdeçal özü ile cildin elastikiyetini koruyarak, tahriş olmuş cildi yatıştırmaya yardımcı oluyor. Cilde aydınlık bir görünüm veren krem, içerdiği antioksidanlarla ince çizgi ve kırışıklık oluşumunu önleyerek cilt tonunun eşitlemesini sağlıyor" diye konuştu. 

"YAĞSIZ FORMÜL" 

Zöngür son olarak şunları ekledi:

 "Sinoz'un cilde dost formüllerle oluşturulan ipeksi dokunuşuna sahip olan güneş kremi, gönül rahatlığıyla kullanım sağlarken lekelerle arasına mesafe konan cildiniz, bu sayede renk eşitsizliklerinden de korunabiliyor. Sinoz, cilt bakım ürünleriyle yağsız formülle geliştirilen ürün, Türkiye'nin birçok iline kolay sipariş ve hızlı teslimat imkanı sağlıyor"


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Muslera Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Güneş lekeleri ve yaşlanma güneş kremiyle önlenebilir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 12:32:13. #1.15#

title