Güneş kremleri D vitamini oluşumunu engelliyor

Güneş kremleri D vitamini oluşumunu engelliyor İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Taner Akdere, D vitamininin vazgeçilmez bir vitamin olduğunu belirterek, "Güneş koruyucu kremlerin kullanımı D vitaminlerinin oluşumunu engellemektedir.

Güneş kremleri D vitamini oluşumunu engelliyor

SAMSUN - İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Taner Akdere, D vitamininin vazgeçilmez bir vitamin olduğunu belirterek, "Güneş koruyucu kremlerin kullanımı D vitaminlerinin oluşumunu engellemektedir. Çünkü insan vücudunda ultraviyole ışınlarının direk deriye temas etmesi gerekir" dedi.

D vitamininin önemine değinen Medicana International Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Taner Akdere, kemiklerin sağlam olması için insanların güneş ışığından yeterince fayda görmeleri gerektiğini ifade ederek, "Dünyamızı ısıtan güneşin insan sağlığına çok faydası vardır. Özellikle D vitamini sentezinde kemikteki aktif formda dönüşmesinde güneşim vazgeçilmez bir faydası vardır. Güneşten yeterince faydalanmayan insanlarda uzun yıllarda kemik erimelerine, zayıflamalara ve kırılmalara sebep olmaktadır. Kemiklerin sağlam olması için insanların güneş ışığından yeterince fayda görmeleri gerekiyor. Karadeniz Bölgesi'nde güneşin en etkili olduğu saatler öğle saatleridir. Saat 12.00 ile 13.00 arasında güneşlenmek gerekir. D vitamini insan vücudu için çok gereklidir. İmmün sisteminin sağlam çalışması içi D vitamini gereklidir. Hücre sağlığı ve immün sisteminin dirençli olması bazı enfeksiyonlara dirençli olmak içinde D vitamini vazgeçilmez bir vitamindir. D vitamininde yeterince faydalanmak içinde bol bol yeşil yapraklı sebzelerde yararlanmak lazım. Karaciğerde inaktif formda olan sentezlemeden sonra aktif olan güneş ışığında istifade olmak gerekir. Güneş koruyucu kremlerin kullanımı D vitaminlerinin oluşumunu engellemektedir. Çünkü insan vücudunda ultraviyole ışınlarının direkt deriye temas etmesi gerekir. Faktörü yüksek olan veya düşük olan hangi güneş kremi olursa olsun onu vücuda sürmek D vitamini oluşumunu engeller. Camın arkasından güneş ışığını almak bile D vitamini sentezine engeldir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal