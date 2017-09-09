Güneş: Kazanma İsteğimiz Sahaya Yansıdı
Kardemir Karabükspor'u yendikleri maç sonrası konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bütün olumsuzluklara rağmen ayakta kalıp maçı galip tamamlamak, oyuncuların kazanma hırsının ön planda olduğunu gösteriyor" dedi.
Kardemir Karabükspor'u yendikleri maç sonrası konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bütün olumsuzluklara rağmen ayakta kalıp maçı galip tamamlamak, oyuncuların kazanma hırsının ön planda olduğunu gösteriyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com