Güneş, Kartal'a Yeniden Doğuyor

SERDAR SARIDAĞ

Şenol Güneş'i son 3 yılda ilk kez bu kadar mutlu ve pozitif gördüm. Geçen sezonun tüm dertlerini adeta denize atan deneyimli teknik adam, sanılanın aksine yardımcıları Guti ve İlhan Mansız'a kucak açtı ve en önemlisi, "metal yorgunluğu yaşıyor" diyenlere inat herkese, "ben eskimem" mesajını verdi.

Meslek yaşamının yarısını, "mutfak" diye nitelendirdiğimiz yazı işlerinde diğer yarısını ise dışarıda geçiren bir gazeteci olarak şunu çok açık söyleyebilirim ki; Teknik Direktör Şenol Güneş'i son 3 yılda ilk kez bu kadar mutlu ve pozitif gördüm...

Geçtiğimiz sezonun tüm dertlerini adeta denize atmış, sanılanın aksine yeni yardımcıları Guti Hernandez ve İlhan Mansız'a kucak açmış ve en önemlisi, "metal yorgunluğu yaşıyor" diyenlere inat, "ben eskimem" mesajı veriyordu. Neredeyse her antrenmanı sonuna kadar medyaya açarak, Beşiktaş'ı takip etmeleri için Alpler'e gönderilen basın emekçilerini, eli boş göndermedi. Kampın ikinci etabına Guti ve İlhan Mansız ile aynı anda girerek, onları anında ekibine dahil etti.

"Yardımcılarıma saygısızlık edildi" dediğinde, mesaj yönetime değil bu konu üzerinden polemik yaratanlaraydı.

Bu konuya açıklık getirmekte yarar var... Beşiktaş Yönetimi, Guti ve İlhan Mansız'ı, Şenol Güneş'e yardımcı olsunlar diye değil tam aksine Şenol Güneş gibi bir okulda, kendilerini geliştirsinler diye ekibe dahil etti. Belki şaşıracaksınız, onlara en çok yardımcı olan isim ise Şenol Güneş'in sadece yardımcısı değil, sağ kolu olan Şeref Çiçek hocadır. Bu ODTÜ mezunu teknik adam bildiği ne varsa Mansız ile Guti'ye öğretmeye çalıştı. Fakat şu da bir gerçek, İlhan Mansız ile Guti'nin katılımları da kampa farklı bir hava getirdi. Kısaca, kondisyon ve taktiksel anlamda bir eksiği bulunmayan Beşiktaş, yeni sezona sanki yoga yapmış gibi pozitif bir havayla başlıyor.

Babel, Tolgay, Medel parladı

Avusturya kampının yıldızı değil, yıldızları vardı. Sadece Ryan Babel'i yazsak Tolgay Arslan'a haksızlık olacak. Tolgay'ı öne çıkarsak, Medel'i arka plana atmış oluruz.

Bu üç futbolcunun kamp performansını, bir teknik adam gibi masaya yatıramayız fakat, kim görse bu üçlüyü ilk 11'e yazar. Düşünün Babel gibi yaz tatilinizi Miami'de geçireceksiniz ve bütün gün gezip, tozmak yerine kendinizi daha da formda tutacaksınız. Medel'e gelecek olursak, Şenol Güneş'in kafasındaki tüm taktiğin, sahadaki yansıması gibi. O, Güneş'in saha içerisindeki jokeri adeta. Tolgay Arslan ise, Guti'nin de Milliyet'e söylediği gibi bu kampta kaleye daha yakın oynadı. Eğer ligde bu istikrarı sürdürse, belki 10 numara transferine engel olacak.

KAMPIN NEŞELİSİ: CANER ERKİN

Tam bir kahkaha makinesi. Dizilerdeki gülme efektlerinde bile böylesine kahkahalara rastlayamazsınız. Kimi zaman kaleye geçip şık kurtarışlara imza attı. Kimi zaman şakalar yaptı. Kimi zaman ise tavla oynarken esprileri patlattı ama ne yaptıysa herkesi kahkahaya boğdu.

KAMPIN SORUSU: CYLE LARIN

Beşiktaş'ın yeni sezondaki yeni sisteminde Cyle Larin birinci forvet gibi düşünülüyordu. Evet güçlü ve yetenekli bir golcü ama Şenol Güneş'in dile getirdiği bazı eksikler, ilk haftalarda sıkıntı yaratabilir. Bu eksiklikler de onun acemiliğinden kaynaklanıyor. Bu eksiklerin gitmesi için de Larin'in sürekli oynaması lazım. Bu nedenle UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki ön eleme maçı, Kanadalı için test sürüşü olacak.

KAMPIN GERİ DÖNÜŞÜ: GÖKHAN TÖRE

Slaven Bilic dönemindeki günlerini hatırlattı. Sağ kanattan giderken aniden içeriye dalışlarını yeniden seyrettik. Çok istekli ve arzuluydu. Fakat Beşiktaş Bilic dönemindeki Beşiktaş değil. Artık kadroda Quaresma, Babel, Orkan ve Lens gibi dişli rakipleri var.

KAMPIN SÜRPRİZİ: ADRIANO

Tatilden geldi, hemen ertesi gün kondisyon testine girdi, sonuçlar tam bir sürpriz oldu. Adriano takıma sonradan katılmasına rağmen, YO YO testinde birinci oldu. Bu durum herkesi şaşırtırken, Brezilyalı oyuncunun tatilde yan gelip yatmadığını ortaya çıkardı.

KAMPIN UMUDU: DORUKHAN TOKÖZ

Eskişehirspor'dan gelen genç transfer, çok çalıştı ve kendini ilk günlere göre hızla geliştirdi. Kimi zaman sağ bek kimi zaman defansif orta saha oynadı. Şenol Güneş gibi bir teknik adamın elinde, Beşiktaş'ta iyi yerlere gelebilir.

KAMPIN ERKENCİSİ: VAGNER LOVE

Bazı antrenmanlara 15-20 dakika erken geldi. Bireysel antrenörünün verdiği program doğrultusunda, hemen hemen her gün ekstra çalışmalar yaptı. Bu nedenle sabahları biraz daha erken kalkmak zorunda kaldı.

KAMPIN KASLISI: OĞUZHAN ÖZYAKUP

Herkes onun tatilde, şezlongda güneşlendiğini sanıyordu fakat Oğuzhan Özyakup, bu kampta daha da güçlenmiş olarak göze çarptı. Özellikle omuz omuza mücadelelerde, ayakta kalamadığı için eleştiriler alan kaptan, özellikle üst vücut bölgesindeki kas yapısıyla dikkat çekti.

KAMPIN MUTSUZU: ALVARO NEGREDO

Gerçeği konuşmak gerekirse, hem mental hem de fiziksel olarak yeni sezona iyi başlamadı. Sakat olduğu için ilk kamp dönemini kaçıran Negredo, Avusturya etabında ise kafasındaki tüm soru işaretlerine rağmen, elinden geleni yapmaya çalıştı. İdmanlarda her geçen gün iyiye giden İspanyol golcü, Krasnodar ile oynanan maçta golünü de attı. Ancak geleceği ile ilgili belirsizlik onu kampın en mutsuz adamı haline getirdi.

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