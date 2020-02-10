Güneş'in kutuplarını hiç olmadığı kadar yakından gözlemleyecek Solar Orbiter fırlatıldı

10.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:29

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı'nın uzay aracı Solar Orbiter, bir ilki gerçekleştirerek Güneş'in kutuplarını yakından görüntülemek üzere fırlatıldı.



Pazartesi sabahı erken saatlerde ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden yola çıkan Solar Orbiter, Güneş'in kutuplarını ve manyetik hareketlerini daha önce olmadığı kadar yakından gözlemleyecek. Euronews.com'da Görüntüle