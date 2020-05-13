Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat edilir? Güneş gözlüğü nasıl seçilir? Dört mevsim kullanmanız gereken güneş gözlüğü, gözünüzü güneşin zararlı ışınlarından korur. Yanlış güneş gözlüğü seçerseniz, gözleriniz güneşten korunmayacağı gibi gördüğü zarar da artacaktır. Peki, güneş gözlüğü nasıl seçilir? Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat edilir?

Gözleriniz her mevsim güneş ışınlarının tehdidi altındır. Ancak yaz aylarında bu etki 3 katına çıkmaktadır. Baharın etkisini gösterdiği şu günlerde doğru bir güneş gözlüğü edinerek göz sağlığınızı koruma altına alabilirsiniz. Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat edilir ve güneş gözlüğü nasıl seçilir hususlarına dikkat ederek en doğru seçimi yapabilirsiniz.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ALIRKEN BUNLARA DİKKAT

Yüz şekline göre gözlük seçimi: Gözlük seçimi yaparken yüz şeklinizin farkında olmalısınız. Yüzünüz, kalp, kare, oval ve yuvarlak şekilde olabilir. Aldığınız gözlüğün yüz şeklinizle uyumlu olmasına dikkat edin. Ayrıca seçtiğiniz gözlüğün yüze tam oturması ve gözlük materyalinin rahatsız edici olmaması gerekir.

Polarize olmalı: Seçtiğiniz güneş gözlüğünü polarize olup olmadığını test edin. Normal güneş gözlüğü ve polarize güneş gözlüğünü aynaya tutun. Polarize özelliği olan gözlük diğerine göre ışığı daha yüksek oranda emecek, parlama olmayacaktır. Bu şekilde güneş gözlüğünün polarize olup olmadığını anlayabilirsiniz. Ayrıca polarize güneş gözlüğünün rengi daha koyudur.

Görüntü net olmalı: Güneş gözlüğünü taktığınızda görüntü çok net olmalı. Bulanık görüntü, gözlüğün camının kalitesiz olduğunu anlamına gelir.

Trendleri takip edin: Gözlük modele de kıyafetler giyip her dönem farklılaşır. Seçtiğiniz gözlüğün sağlık açısından özellikleri yanında tasarım özelliklerine dikkat etmeniz gerekiyor. Trendleri takip ederken kendi tarzınızı da göz önünde bulundurmayı unutmayın.

Tavsiye alın: Güneş gözlüğü alırken tavsiyeleri dikkate alın. Kullanıcı deneyimleri sizin için yol gösterici olacaktır.

Cam kalitesi: Seçtiğiniz gözlüğün garanti belgesine bakarak cam kalitesini teyit edin. CE sembolünün olmasına mutlaka dikkat edin.

UV ışınları süzmeli: Güneş gözlüğünün gözünü koruyabilmesi için ultraviyole ışınları yüksek oranda sürmelidir. Seçtiğiniz gözlüğün UV ışınları süzme sertifikası olup olmadığını kontrol edin.