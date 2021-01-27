Güneş Göleti son yağışlarla doldu

Su tutmaya başlayan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Güneş Göleti, 19-21 Ocak'ta yapılan sulama borularının yapım ihalenin ardından tarım arazileriyle buluşacağı günleri bekliyor.

Suyla buluşan Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan Güneş Göleti, son yağışların ardından doldu.

2016 yılında yapımına başlanan 39 metre yüksekliğinde ve sulama hattı uzunluğu 7 bin 963 metre olacak Güneş Göleti'nin tamamlanması ve tam kapasite ile çalışması halinde, 5 bin 40 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemiyle suya kavuşması amaçlanıyor.

Yesemek Mahallesi Muhtarı Mustafa Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Göletimiz su tutmaya başladı. Boruların yerleştirilmesi işlemi tamamlandıktan sonra burası çiftçinin can suyu olacak. Yer altı suları da tekrar zenginleşecek. Çiftçinin elektrik masrafı olmayacak." dedi.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural da ihalenin yapıldığını ve itiraz sürecinden sonra başlanacak çalışmaların ardından bir yıl içerisinde tarım arazilerinin sulanmasına başlanacağı müjdesini verdi.

Vural, katkılarından dolayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep milletvekilleri ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek