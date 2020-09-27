Güneş enerjisiyle köylüler elektrik ücreti ödemeden içme suyuna kavuştu
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Güneş enerjisiyle köylüler elektrik ücreti ödemeden içme suyuna kavuştu

27.09.2020 14:29 | Son Güncelleme: 27.09.2020 14:32
Güneş enerjisiyle köylüler elektrik ücreti ödemeden içme suyuna kavuştu

BİNGÖL (İHA) –Bingöl'de ilk defa 3 köyde güneş enerji sistemli sondaj çalışması yapıldı.

BİNGÖL (İHA) –Bingöl'de ilk defa 3 köyde güneş enerji sistemli sondaj çalışması yapıldı. Çalışmaların tamamlandığı bir köyde vatandaşlar elektrik ücreti ödemeden içme suyunu temin etmeye başladı.

Bingöl'ün merkeze bağlı Aşağıakpınar, Sudüğünü ile Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünde ilk defa güneş enerji sistemli sondaj çalışmaları yapıldı. Çalışmaların tamamlandığı Aşağıakpınar köyünde köy halkı elektrik ücreti ödemeden içme suyunu temin etmeye başladı. Diğer 2 köyde ise çalışmaların devam ettiği ve yıl sonu kadar bitirileceği aktarıldı.

Köylerde ki çalışmalara devam ettiklerini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, "Vatandaşa hizmet noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm köylerimizin sorunları ile bire bir ilgileniyoruz. Enerji tüketiminde artık yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldik. Bu kapsamda ilimizde ilk defa uyguladığımız güneş enerjisi sistemli sondaj çalışmalarımızda başarılı sonuçlar aldık. 3 köyde çalışma başlattık ve Aşağıakpınar köyünde sona geldik. Diğer 2 köyümüzde ise çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlarımız artık elektrik ücreti ödemeden sondaj ile içme suyu teminini sağlayacak" dedi. - BİNGÖL

Güneş enerjisiyle köylüler elektrik ücreti ödemeden içme suyuna kavuştu
Güneş enerjisiyle köylüler elektrik ücreti ödemeden içme suyuna kavuştu
Güneş enerjisiyle köylüler elektrik ücreti ödemeden içme suyuna kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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