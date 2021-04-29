Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmalarının son günü tamamlandı
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Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmalarının son günü tamamlandı

Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmalarının son günü tamamlandı
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) yarışmalarının son gününde 4 şirkete 50 megavat kapasite tahsis edildi.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) yarışmalarının son gününde 4 şirkete 50 megavat kapasite tahsis edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen yarışmalar, kilovatsaat başına 35 kuruş tavan fiyat üzerinden açık eksiltme usulüyle yapıldı.

Buna göre, YBT Enerji Elektronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 10 megavat kapasiteli Bilecik-1 Bölgesi için kilovatsaat başına 25,7 kuruş, aynı kapasiteli Bilecik-2 Bölgesi için kilovatsaat başına 24,9 kuruş teklif verdi.

Toplam 10 megavat kapasiteli Bayburt-1 Bölgesi için HMN Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ kilovatsaat başına 26,3 kuruş teklif sundu.

Aksa Enerji Üretim AŞ, 10 megavat kapasiteli Bingöl-1 Bölgesi için kilovatsaat başına 21,7 kuruşla en düşük teklifi veren firma oldu.

Teknoel Elektrik Mekanik Mühendislik Limited Şirketi aynı kapasiteli Bingöl -2 Bölgesi için kilovatsaat başına 21,6 kuruşla en düşük teklifi verdi.

Böylece yarışmaların son gününde 4 şirkete 50 megavat güneş enerjisi kapasite tahsis edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 30 Nisan 2021'den itibaren yapılacağı duyurulan YEKA GES-3 yarışmalarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sebebiyle ertelendiğini duyurdu.

Mini YEKA GES projeleriyle Türkiye'nin 36 ili için düzenlenen 74 yarışmada toplam 1000 megavat güneş enerjisi kapasitesi oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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