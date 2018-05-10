Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Mu¨du¨rü Oğuz Can, Türkiye'nin, yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretiminde son yıllarda önemli gelişmeler kaydettiğini belirterek, "Türkiye'de 2017'de ilave kapasitenin her 100 megavatından 65'i yenilenebilir enerjiden geldi. Bu miktar toplamda 5,6 milyar dolarlık yatırımı temsil ediyor." dedi.

Can, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu (GÜNDER) tarafından organize edilen "Güneş Enerjisi Yol Haritası Çalıştayı"nın açılışında, yenilenebilir enerji sektörünün dönüşümünde yeni teknolojilerin etkili olduğunu söyledi.

Milli Enerji ve Maden Politikası ile ülkede yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin giderek arttığını ifade eden Can, şöyle konuştu:

"Geçen yıl toplam kurulu gücümüze 4 bin 334 megavat yenilenebilir enerji ilavesi yaptık. Geçen yıl kapanış kurulu güç değeri olan 84 bin megavatta, yüzde 45,2'lik yenilenebilir enerji kurulu gücüne ulaştık. Ayrıca, geçen yıl 3 bin megavat rüzgar enerjisi bağlantı kapasitesi tahsisi yaptık. 1000 megavat güneş Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA), 1000 megavat rüzgar YEKA'sı ile yaklaşık 5 bin megavatlık bir kapasite tahsisi yapmış olduk. Bu anlamda Türkiye, yenilenebilir enerjide yön ve yönelim olarak Avrupa'da en fazla yenilenebilir enerji kapasite tahsisi yapmış ülke konumuna geldi."

Can, kapasite tahsisi yapmak ile yatırıma geçme arasındaki farkın sektör tarafından bilindiğine işaret ederek, "Bunların yatırıma geçmesi, sağlıklı bir şekilde kurulu güce dönmesi, kendi içinde emre amadelikle elektrik üretimine dönmesi ile ilgili uzun bir süreç var. Türkiye'de 2017'de ilave kapasitenin her 100 megavatından 65'i yenilenebilir enerjiden geldi. Bu miktar toplamda 5,6 milyar dolarlık yatırımı temsil ediyor." diye konuştu.

"Güneş yatırımları, rüzgarı geçti"

Can, son yıllarda yenilenebilir enerjide sektörün çalışma alanlarının zenginleştiğini belirterek, "Türkiye aslında bir devinim içinde, jeotermalde bin 100 megavat kurulu güce ulaştık, bu anlamda dünya dördüncüsüyüz, güneşte ve rüzgarda Avrupa'da ilk 10 içindeyiz." dedi.

Dünyada yenilenebilir enerji trendlerinin sektör paydaşları tarafından yakından takip edildiğini ifade eden Can, "Geçen sene yenilenebilir enerji açısından önemliydi. Küresel anlamda yenilenebilir enerji yatırımları son 3-4 yılda konvansiyonel yatırımları geçmişti. Geçen sene dünyada ilk defa güneş yatırımları, rüzgar yatırımlarını geçti. Güneşin artık yenilebilir enerji içinde de hakim renginin giderek arttığını ve perçinlendiğini görüyoruz. Türkiye'de ise sanayi, büyük çatılar ve ev çatılarında düşük senaryoda bin 700- bin 800 megavat, orta senaryoda 4-4 bin 500 megavat, uzun vadeli senaryoda ise 7 bin 500 megavatlık gelişim yaşanabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güneşte 4 bin 638 megavata ulaşıldı

GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli de Türkiye'de güneşte toplam kurulu kapasitenin geçen ay eklenen 38 megavatla 4 bin 638 megavata ulaştığını söyledi.

Sektörde gelecek 5 yılın planlanması gerektiğine işaret eden Kaleli, "Yerli üreticiler, finans kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteden hocalarımızın, sektöre katkı sağlamak adına bilgi ve deneyimlerini paylaşmasını bekliyoruz." dedi.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Değer Saygın ise hızla büyüyen ekonomisi, artan elektrik talebi ve giderek rekabete açılan enerji piyasası ile köklü bir değişim yaşayan Türkiye'nin, son yıllarda Avrupa'nın en hızlı büyüyen rüzgar ve güneş piyasalarından biri haline geldiğini belirtti.

Saygın, Türkiye'nin sanayisi ve yatırımcıları ile küresel ölçekte sektörün değişiminde öncü rol oynayabilecek bir ülke olduğunu söyledi.