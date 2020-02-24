Güneş enerjisi üreticileri, TL ile ihale şartına karşı

24.02.2020 09:15 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:15

GENSED Başkanı Halil Demirdağ, "AB üretimde kullanılan enerjinin türüne göre 'farklı vergi' uygulanması için prensip kararı aldı. Yeşil enerji kullanma imkanı hem rekabet, hem de sektör için gerekli. Yeşil enerji kullananlarda TRT payı ve fonlar kaldırılmalı" dedi.