Güneş enerjisi tamiri için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından düşüp, öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Güneş enerjisi tamiri için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından düşüp, öldü

Güneş enerjisi tamiri için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından düşüp, öldü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSNANİYE'DE, güneş enerjisi tamiri için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından düşen Mesut Iklıkçı (31), hayatını kaybetti.

OSNANİYE'DE, güneş enerjisi tamiri için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından düşen Mesut Iklıkçı (31), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerindeSabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Gebeli Caddesi'nde 5 katlı apartmanın çatısına çıkan Mesut Iklıkçı, güneş enerjisini tamir ederken havalandırma boşluğundaki mermer parçasına bastı. Dengesini kaybeden Iklıkçı, beton zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Iklıkçı'nın yaşamını kaybettiği belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası olan Mesut Iklıkçı'nın cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Güneş enerjisi tamiri için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından düşüp, öldü
Güneş enerjisi tamiri için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından düşüp, öldü
Güneş enerjisi tamiri için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından düşüp, öldü
Güneş enerjisi tamiri için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından düşüp, öldü
Güneş enerjisi tamiri için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından düşüp, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Süleyman Soylu Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin Pınar Altuğ Hande Erçel Engin Akyürek İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Hakan Arslan Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güneş enerjisi tamiri için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından düşüp, öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 15:29:14. #1.13#

title