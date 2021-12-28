Güneş enerjisi sektörü temsilcileri Solar İstanbul kapsamında bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Güneş enerjisi sektörü temsilcileri, 23-26 Mart 2022'de gerçekleştirilecek Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı kapsamında düzenlenen basın toplantısında buluştu.

Toplantıya, Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Durak, Yenilenebilir Enerji Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcısı Birol Ergüven, SOLAR 3GW Başkanı Yusuf Bahadır Turhan, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Ebru Arıcı, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Başkanı Kutay Kaleli, Türkiye Kojenerasyon Derneği Başkanı Yavuz Aydın, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ ve GENSED Asbaşkanı Tolga Murat Özdemir katıldı.

GENSED Asbaşkanı Tolga Murat Özdemir, burada yaptığı konuşmada, dünya fotovoltaik güneş enerjisi sektöründe Kovid-19 salgınına rağmen 2030'a kadar her yıl yüzde 20 ile 25 arasında bir artış öngörüldüğünü söyledi.

Özdemir, bu yılın sonu itibarıyla Türkiye'deki kurulu gücün 8 bin megavatı geçmesinin beklendiğini belirterek, "Sektör olarak 2023 için 10 bin megavat olan bu hedefi de geçebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

GENSED Başkanı Halil Demirdağ da Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelinin çok büyük olduğunu dile getirerek, "Avrupa Birliği'nin finanse ettiği bir rapora göre, sisteme 20 bin megavat çok rahat, 30 bin megavat ise planlı yatırımlarla entegre edilebilir." diye konuştu.

Demirdağ, bu noktada kamuoyu oluşturulmasının önemini vurguladı.

GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli de güneş enerjisi santrali kurulumlarında emniyetin ve tedbirlerin önemine dikkati çekerek, "GÜNDER olarak yeni bir yapılanma yaptık ve mesleki yeterlilik merkezi kurduk. Bu merkezde üçüncü, dördüncü ve beşinci seviye, yani tekniker, teknisyen ve mühendis seviyelerinde montaj elemanlarının montaj ve iş güvenliği tekniklerini öğrenmesiyle kurulumla ilgili asgari standartların ve ulusal yeterliliklerinin hazırlanması görevini üstlendik." dedi.

Yurt içi ve dışından uzmanlar ve akademisyenlerin sürdürülebilirlik ve enerji dönüşüm temasıyla sektöre ışık tutması hedeflenen Solar İstanbul konferans ve seminerlerinin ana başlıkları arasında, Paris Anlaşması, iklim değişikliği, Yeşil Mutabakat, karbon dönüşümü, depolama, elektrikli ulaşım, yerli üretim, toplum bilinci, mevzuat, lisanssız güneş enerjisi santralleri yönetmelikleri gibi güneş enerjisi endüstrisi için güncel olan konular yer alıyor.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri

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