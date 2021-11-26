ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ PEYZAJ ÇALIŞMASI TAMAMLANDI
ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ PEYZAJ ÇALIŞMASI TAMAMLANDI 25. 12. 2019 BELEDİYE KAMPÜS ALANI Belediyemizin faaliyetlerinin daha etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, araç parkını da bünyesinde bulunduran Destek Hizmetleri Kampus Alanı, modern yapısıyla işlevlerini yerine getirecek...
ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ PEYZAJ ÇALIŞMASI TAMAMLANDI
25. 12. 2019
BELEDİYE KAMPÜS ALANI
Belediyemizin faaliyetlerinin daha etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, araç parkını da bünyesinde bulunduran Destek Hizmetleri Kampus Alanı, modern yapısıyla işlevlerini yerine getirecek olup, önümüzdeki günlerde açılışı yapılarak faaliyetine başlayacaktır.
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