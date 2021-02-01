Güneş enerjisi pilli ısıcamla yapılan bina elektrik üretiyor

Antalya'da faaliyet gösteren CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ, yüzeyine güneş pilleri yerleştirdikleri ısıcamla bina inşa ederek elektrik üretmeye başladı.

Antalya'da faaliyet gösteren CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ, yüzeyine güneş pilleri yerleştirdikleri ısıcamla bina inşa ederek elektrik üretmeye başladı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde güneş enerji sistemleri üzerine çalışan firma, Ar-Ge çalışmaları kapsamında, mevcut yapı malzemelerini kullanarak alandan tasarruf etmek ve güneş enerjisini elektriğe dönüştürebilmek amacıyla ısıcam üzerinde çalışma yaptı.

Cama güneş pilleri döşeyen firma, normal konutlarda ya da binalarda kullanılan ısıcamların, aynı zamanda elektrik üretmesini de sağladı. İlk denemesini kendi binalarında kullanan firma, yeni yaptıkları binanın cephesine döşedikleri ısıcamlarla enerji üretmeye başladı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, AA muhabirine, güneşten daha fazla enerji üretebilmek amacıyla sürekli yeni projelere imza attıklarını, doğa dostu ve verimli bir fabrika yapabilmek, karbon salımını en aza indirebilmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

Günlük 100 evin elektrik ihtiyacını karşılıyor

Modern bir tasarımla bina inşa ettiklerini aktaran Sarvan, "Sıcağı ve soğuğu koruyan ısıcamın ön taraftaki yüzeyini değiştirerek içine güneş enerjisi pillerini döşedik. Fabrikamızı yaparken ön cephesinde yapı malzemesi yerine bu ısıcamları kullandık, enerji almaya başladık. Cam yüzeyinden yaklaşık 200 kilovatsaat gibi bir enerji üretiliyor. Günlük 100 evin elektrik enerjisi buradan karşılanıyor." ifadelerini kullandı.

Binadan elde edilen enerjinin ulusal şebekeye yönlendirildiğini, buradan dağıtım yapıldığını vurgulayan Sarvan, cam panellerin istenildiği takdirde her binaya monte edilebileceğini ya da binanın yapımında kullanılabileceğini aktardı.

"Cephenin maliyetini 5 yılda geri döndürebilecek sistem"

Sarvan, binayı yaparken duvar için sadece ısıcam malzeme kullanıldığını, normal bir bina için harcanan yapı malzemelerinden tasarruf sağlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Binayı normal bir malzemeyle yapsaydınız, soğuğu, sıcağı tutmuş olacaktınız, geri dönüşüm olmayacaktı. Altyapı malzemesi yok. Mevcut camı kullandık, ekstra bir alan oluşturmadık. Hem yapı malzemesinden hem alandan tasarruf sağlıyoruz hem de elektrik üretiyoruz. Sadece cephenin maliyetini yaklaşık 5 yılda, binanın tamamını ise 40 yılda geri döndürebilecek bir sistem. 25 yıl ürünümüzün garantisi var, mevcut yapının da yaklaşık 60 yıl ömrü var."

"Yeni binaları bu şekilde inşa edelim" çağrısı

Yeni yapılacak binaların bu şekilde tasarlanmasıyla enerjide ciddi tasarruf sağlanacağını vurgulayan Sarvan, "Ön cephesini cam panelle döşetmek isteyen 6 kişiden sipariş aldık. Türkiye'de henüz böyle bir bina yok. Zaman tasarruf zamanı. Mimarisi de çok şık duruyor. Farklı renklerde de dizayn edilebiliyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun