Güneş enerjisi ile 2 milyon lira tasarruf sağlayacaklar
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Güneş enerjisi ile 2 milyon lira tasarruf sağlayacaklar

Güneş enerjisi ile 2 milyon lira tasarruf sağlayacaklar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mustafakemalpaşa'da tabiata saygılı çevreci projeleri ve yatırımlarına "Yeşil ve Yenilenebilir Enerji" olarak adlandırılan Güneş Enerji Santrali ile bir yenisi eklendi.

Mustafakemalpaşa'da tabiata saygılı çevreci projeleri ve yatırımlarına "Yeşil ve Yenilenebilir Enerji" olarak adlandırılan Güneş Enerji Santrali ile bir yenisi eklendi. Mustafakemalpaşa Belediyesi, GES projesi sayesinde hem güneş enerjisinden elektrik üretecek hem de yılda 2 milyon lira gelir elde edecek.

Mustafakemalpaşa Belediyesine ait Sünlük mahallesindeki 20 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan ve 300 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak olan Güneş Enerjisi Santrali Projesinde 2988 adet fotovoltaik panel kullanılacak. Gaz, duman, kükürt ve radyasyon gibi zararlı atıkları bulunmayan proje doğaya zarar verilmeyen tarıma elverişsiz arazi üzerinde gerçekleştiriliyor.

'4 yılda kendini amorti edecek'

Çevre dostu projenin toplam maliyeti 8 milyon TL olurken 4 yılda kendini amorti ederek ülke ekonomisine ve çevreye yüksek oranda katama değer sağlayacak. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin azaltılmasında önemli bir rol oynayan 1 megavatlık GES, 904 bin kilogram karbondioksit salınımı engellerken her yıl 82 bin adet ağacın kesilmesini önleyecek.Ekolojik dengenin sağlanması, doğal kaynakların sürdürülebilir ve etkin kullanılması hedefiyle kalkan görevi gören GES, yenilenebilir enerjiye destek programı kapsamında 10 yıl boyunca devlet tarafından destekleniyor.

8 milyonluk santral yatırımının Mustafakemalpaşa'nın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması yolunda önemli bir kilometre taşı olacağını belirten Başkan Kanar: "Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye sloganına büyüyen ve kalkınan Mustafakemalpaşa'yı da biz ekleyeceğiz. 8 Milyon TL'lik proje inşaatımız hızla ilerliyor. Mülkiyeti belediyemize ait olan Sünlük Mahallemizde, 20 bin metrekare alan üzerinde elektrik üreteceğimiz Güneş Enerjisi Santrali Projesi ile gelirlerimizi, tarımsal üretim kalitemizi ve tasarrufu arttıracağız. 4 yılın ardından kendini amorti edecek projenin sonunda aylık 140 bin lira gelir elde edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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